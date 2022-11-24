الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ينفي تقريرًا عن اجتماع الشركة مع مستثمرين في أبو ظبي بشأن صندوق استرداد العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 24 نوفمبر 2022 09:48 مساءً - نفى تشانغ بينغ "زاو"، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة باينانس، تقريرًا يدعي أنه التقى بمستثمرين في أبو ظبي في محاولة لجمع الأموال لصندوق استرداد العملات المشفرة التابع للشركة.

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ يوم 22 نوفمبر، ناقش "سي زي" وآخرين منتسبين إلى باينانس جمع الأموال لصندوقها المقترح، بهدف مساعدة المشاريع مع مشاكل السيولة المحتملة. وبحسب ما ورد التقى زاو وفريق باينانس مع داعمين محتملين مرتبطين بمستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد، بينما قال متحدث باسم باينانس إن الاجتماعات كانت "تركز على المسائل التنظيمية العالمية العامة". نفى سي زي التقرير على تويتر، قائلًا ببساطة إنه كان "خاطئًا".

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة باينانس عن الصندوق لأول مرة في 14 نوفمبر بعد "أزمة السيولة" من إف تي إكس وإعلان الإفلاس. وليس من الواضح مدى حجم الصندوق الذي تهدف بورصة العملات المشفرة أن يكونه. أشارت طلبات إفلاس إف تي إكس إلى أن الشركة مدينة بأكثر من 3 مليارات دولار، بينما كان لديها أكثر بقليل من 1.2 مليار دولار نقدًا اعتبارًا من 20 نوفمبر. ومع ذلك، أضاف سي زي على تويتر أن الصندوق لم يكن مخصصًا أبدًا "للكذابين أو الاحتيال".

أصبحت باينانس وسي زي متورطين في كارثة إف تي إكس بعد الإعلان عن أن البورصة تخطط لتصفية إمداداتها من إف تي إكس توكن (FTT) ومناقشة خطة إنقاذ محتملة بناءً على طلب الرئيس التنفيذي آنذاك سام بانكمان فرايد. انسحبت باينانس من الصفقة المحتملة بعد أقل من 48 ساعة، وقدمت إف تي إكس طلبًا للإفلاس، واستقال سام بانكمان فرايد.

حيث قال سي زي يوم 17 نوفمبر في إشارة إلى مكالمة مع بانكمان فرايد بخصوص إف تي إكس: "إذا لم نتمكن من مساعدته، فمن المحتمل ألا يكون هناك أي شخص آخر سيفعل ذلك". "ربما رفضت مجموعة من الأشخاص على الصفقة المعروضة علينا".

يوجد سي زي في دبي منذ أكتوبر 2021، ويسعى بشكل مطرد لتبني العملات المشفرة في الشرق الأوسط. في سبتمبر، منحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الضوء الأخضر لشركة باينانس لتقديم خدمات الأصول الافتراضية للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات. وقد منحت هيئة تنظيم السوق العالمية والخدمات المالية في أبوظبي باينانس موافقة مماثلة لتقديم خدمات العملات المشفرة في نوفمبر.