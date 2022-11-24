Block.one ورئيسها التنفيذي يصبحان أكبر مساهمي سيلفرغيت كابيتال

اشترى بريندان بلومر، الرئيس التنفيذي لشركة Block.one، التي طورت منصة EOSIO بلوكتشين وعملة EOS، حصة في سيلفرغيت كابيتال، الشركة القابضة لبنك سيلفرغيت، وهي شبكة بوابة عملات مشفرة إلى عملات ورقية تم تصميمها للمؤسسات المالية، وفقًا لطلب مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقد ذكر هذا المستند، المنشور بتاريخ 23 نوفمبر، 16 نوفمبر كتاريخ المعاملة.

ويمثل شراء ما يقرب من 3 ملايين سهم 9.27% من أسهم سيلفرجيت. قام Blumer بشراء 571351 سهمًا شخصيًا، وقامت Block.one بشراء 2363186. ووفقًا لسي إن إن، فإن هذه الصفقة ستجعلهما أكبر مساهمين في سيلفرغيت.

جمعت Block.one رقمًا قياسيًا بقيمة 4 مليارات دولار في طرحها الأولي للعملات (ICO) لـ EOS في 2017-2018. وفي وقتٍ لاحق، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Block.one بعدم تسجيل الطرح الأولي للعملة الرقمية الخاص بها. وقد قامت Block.one بالتسوية مع SEC مقابل 24 مليون دولار. كانت Block.one أيضًا موضوع دعاوى جماعية من قبل مستثمري EOS بشأن قضايا جمع الأموال، وفيما بعد، أداء سوق العملة.

على صعيدٍ آخر، شهدت سيلفرغيت نتائج متباينة للربع الثالث هذا العام، حيث انخفضت التحويلات من العملات الرقمية إلى العملات الورقية بمقدار 50 مليار دولار على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع الأرباح بنسبة 84% إلى 43.33 مليار دولار في نفس الفترة. وقد دخل البنك في شراكة مع فيسبوك (الآن ميتا) لإصدار عملة دايم المستقرة. ثم تم بيع المشروع لشركة سيلفرغيت، التي قالت إنها ستدمجه في شبكة سيلفرغيت إكستشينج نتورك الخاصة بها. كما تعتزم سيلفرغيت إصدار عملة مستقرة هذا العام، لكنها أعلنت عن تأخير في الإطلاق في أكتوبر، بسبب مشاكل التوزيع حسبما ورد.