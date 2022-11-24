كاسبر أسوشييشن تُطلق منحة قدرها 25 مليون دولار لدعم المطورين على شبكة بلوكتشين الخاص بها

تام شمس - الخميس 24 نوفمبر 2022 12:48 صباحاً - أعلنت شبكة بلوكتشين القابلة للتطوير "كاسبر" عن إطلاق برنامج Casper Accelerate Grant الجديد يوم 23 نوفمبر، والذي تم إنشاؤه لدعم المطورين والمبتكرين الذين يبنون تطبيقات لدعم البنية التحتية وتطبيقات المستخدم النهائي والابتكار البحثي على بلوكتشين.

كاسبر نتورك هي عبارة عن بلوكتشين تركز على إثبات الحصة (PoS) مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات خاصة أو مرخصة، تهدف إلى تسريع الأعمال واعتماد تقنية بلوكتشين. وتفتخر الشبكة أيضًا بحل "قابلية التوسع ثلاثية"، والتي تدور حول "الأمان واللامركزية والإنتاجية العالية". كما أنها تتميز بعقود ذكية قابلة للترقية، ورسوم غاز أقل نسبيًا مقارنة بسلاسل بلوكتشين أخرى من الطبقة الأولى، وميزات صديقة للمطورين لتسهيل تطور البروتوكول مع توسيع الشركات لاستخدامها.

ولاستكمال إطلاق برنامج المنح الخاص بها، قالت كاسبر إنها بصدد إنشاء بوابة رقمية جديدة لدعم المطورين والمبتكرين على الشبكة بأدوات ورموز عملية للمساعدة في بناء منتجاتهم. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل بوابة المطورين في الربع الأول من عام 2023.

على الرغم من كونها في سوق هابطة، لا تزال المشاريع تعمل على جمع الأموال واستثمارها لتحسين النظام البيئي ويب 3 واعتماد تقنية بلوكتشين. ففي 23 نوفمبر، أفاد كوينتيليغراف أن أونومي Onomy، وهو نظام بيئي قائم على بلوكتشين من كوزموس، جمع الملايين من المستثمرين لتطوير بروتوكوله الجديد؛ وهو مشروع يسعى إلى دمج التمويل اللامركزي (DeFi) وسوق الصرف الأجنبي.