شركة صينية لرأس المال المغامر تخسر 42 مليون دولار من العملات المشفرة بسبب عبارة بذرة ذاكرة مخترقة

تام شمس - الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:45 مساءً - وفقًا لمنشور جديد على موقع تويتر يوم 23 نوفمبر، قال بو شين، الشريك العام لصندوق رأس المال الاستثماري الذي نصح به فيتاليك بوتيرين، إنه استنفد 42 مليون دولار من الأموال من محفظته الائتمانية في 10 نوفمبر. يقول شين، الذي نشأ في الصين ولكنه يعيش الآن في أتلانتا، إن الأموال كانت أصوله الشخصية وأن الاستغلال لا يؤثر على الكيانات المرتبطة بفينبوشي.

"تم الإبلاغ عن الحادث إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية. وقد تم إشراك كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحامين. وسوف تسود الحضارة والعدالة في النهاية على الهمجية والشر. فهذا هو القانون الحديدي للمجتمع البشري. إنها مجرد مسألة وقت."

في وقتٍ لاحق من اليوم، أكدت شركة SlowMist لتحليلات بلوكتشين الاستغلال وذكرت أن سبب السرقة هو "ثغرة في الكلمات التذكرية". كشفت الشركة أيضًا أن مجموعة من العناوين التي تنتمي إلى شين قد سُرق منها 38233180 USDC، و1607 إيثريوم (ETH)، و719760 تيثر (USDT)، و4.13 بيتكوين (BTC). تم إيداع الأموال المسروقة في وقت لاحق في بورصتي ChangeNow وSideShift.

"بالإضافة إلى ذلك، لقد تحققنا أثناء التحقيق الذي أجريناه من أن ترست واليت من @boshen1011 هي النسخة الرسمية وليست محفظة مزيفة. لا يوجد لدى ترست واليت نفسها مشكلات أمنية تتعلق بهذه السرقة."

وعلى تويتر، شكر شين المستخدمين على تعليقاتهم الداعمة وأكد مجددًا "التزامه بتكنولوجيا بلوكتشين والخدمات اللامركزية".