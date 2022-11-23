بنك اليابان يجرِّب الين الرقمي مع ثلاثة بنوك ضخمة

تام شمس - الأربعاء 23 نوفمبر 2022 09:48 مساءً - على الرغم من عدم اليقين في اليابان بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، يواصل بنك اليابان (BoJ) تجربة الين الرقمي المحتمل.

حيث أفادت وكالة الأنباء المحلية نيكاي يوم 23 نوفمبر أن البنك المركزي الياباني بدأ تعاونًا مع ثلاثة بنوك ضخمة وبنوك إقليمية لإجراء إصدار تجريبي لإصدار عملات البنوك المركزية الرقمية.

ويهدف البرنامج التجريبي إلى تقديم تجارب تجريبية لإصدار العملة الرقمية الوطنية لليابان، الين الرقمي، بدءًا من ربيع عام 2023.

وكجزء من التجربة، من المتوقع أن يتعاون بنك اليابان مع البنوك الخاصة الكبرى والمؤسسات الأخرى لاكتشاف وحل أي مشكلات تتعلق بإيداعات العملاء وسحوباتهم في الحسابات المصرفية. ووفقًا للتقرير، سيشمل الإصدار التجريبي اختبار الوظائف غير المتصلة بالإنترنت للعملة الرقمية للبنك المركزي الياباني المحتملة، واستهداف المدفوعات بدون الإنترنت.

يخطط البنك المركزي الياباني للمضي قدمًا في تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي لمدة عامين تقريبًا واتخاذ قرار بشأن إذا ما كان سيصدر عملة رقمية بحلول عام 2026، حسبما يشير التقرير.

تأتي هذه الأخبار وسط قيام بلدان في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد بإطلاق مبادرات بحث وتطوير للعملة الرقمية للبنك المركزي، مع دول مثل الصين تقود السباق العالمي.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم 22 نوفمبر، يستعد بنك الاحتياطي الهندي لبدء تجربة تجريبية للروبية الرقمية بالتعاون مع البنوك المحلية الكبرى بما في ذلك بنك الدولة الهندي في ديسمبر.