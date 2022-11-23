بروتوكول تمويل لامركزي يجمع 10 ملايين دولار من بيتفينكس وآفا لابز على الرغم من السوق المضطرب

تام شمس - الأربعاء 23 نوفمبر 2022 09:48 مساءً - أثبتت سوق العملات المشفرة الهابطة أنها سوق من المبتكرين حيث تستمر الاستثمارات في إيجاد مشاريع واعدة.

قام أونومي Onomy، وهو نظام بيئي قائم على بلوكتشين من كوزموس، بتأمين الملايين من المستثمرين لتطوير بروتوكوله الجديد. ويدمج المشروع التمويل اللامركزي (DeFi) وسوق الصرف الأجنبي لإدخال الأخير في السلسلة.

ووفقًا للمطورين، جمعت أحدث جولة تمويل 10 ملايين دولار من كبار اللاعبين في الصناعة مثل بيتفينكس وآفا لابز وميكر فاونديشن وسي إم إس هولدينغز وغيرها.

حيث قال لالو بازي، المؤسس المشارك لأونومي، إن الهدف الأساسي لبناء منظمة مستقلة لامركزية ذات بنية تحتية عامة يجب أن يخدم "المستخدم الأساسي للعملات المشفرة - الحفظ الذاتي - دون التضحية بتجربة المستخدم."

كان كل من التمويل اللامركزي والحفظ الذاتي من الموضوعات الساخنة في مجتمع العملات المشفرة بسبب فضيحة إفلاس السيولة من إف تي إكس. حيث قال بعض الخبراء إن أحد الدروس الرئيسية التي يجب استخلاصها من الموقف هو قيمة منصات التمويل اللامركزي مقارنة بخدمات الحفظ المركزية.

وقد أظهرت التوقعات للمستقبل القريب لهذه الصناعة مزيجًا من سنة صعبة أخرى مع استمرار اهتمام المستثمرين.

ووفقًا لاستطلاع برعاية كوين بيز تم إجراؤه بين 21 سبتمبر و27 أكتوبر، لا يزال المستثمرون المؤسسيون مهتمين بالفضاء. وكشفت أن 62% من المستثمرين المؤسسيين الذين شملهم الاستطلاع ولديهم استثمارات في العملات المشفرة زادوا من صفقاتهم في العام الماضي.