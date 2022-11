مطور شيبا إينو يقول إن المنتدى الاقتصادي العالمي يريد العمل مع المشروع "للمساعدة في تشكيل" السياسة العالمية للميتافيرس

تام شمس - الأربعاء 23 نوفمبر 2022 03:52 صباحاً - أفاد قائد ومطور المشروع التطوعي لشيبا إينو المعروف فقط باسم "شايتوشي كوساما" على وسائل التواصل الاجتماعي أن المنتدى الاقتصادي العالمي، أو WEF، يريد العمل مع العملة المشفرة القائمة على الميم في السياسة العالمية.

ففي استطلاع نُشر على تويتر يوم 22 نوفمبر،

#ShibArmy I need a quick vote: We have been kindly invited to work with the WORLD ECONOMIC FORUM as it pertains to their MV global policy. Would love to know what you all think because it's not our decision, but yours.