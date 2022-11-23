مطور شيبا إينو يقول إن المنتدى الاقتصادي العالمي يريد العمل مع المشروع "للمساعدة في تشكيل" السياسة العالمية للميتافيرس

تام شمس - الأربعاء 23 نوفمبر 2022 03:52 صباحاً - أفاد قائد ومطور المشروع التطوعي لشيبا إينو المعروف فقط باسم "شايتوشي كوساما" على وسائل التواصل الاجتماعي أن المنتدى الاقتصادي العالمي، أو WEF، يريد العمل مع العملة المشفرة القائمة على الميم في السياسة العالمية.

ففي استطلاع نُشر على تويتر يوم 22 نوفمبر،

#ShibArmy I need a quick vote: We have been kindly invited to work with the WORLD ECONOMIC FORUM as it pertains to their MV global policy. Would love to know what you all think because it's not our decision, but yours. — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) November 22, 2022

كوساما إن المنتدى الاقتصادي العالمي "دعا بلطف" مشروع شيبا إينو SHIB للتعاون في "السياسة العالمية للميتافيرس". ويبدو أن مطور شيبا إينو يشير إلى السياسة حول الميتافيرس. كانت العملات المشفرة وبلوكتشين قيد المناقشة في بعض الأحيان في أحداث المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبدو أن الشراكة مع توكن الميم الشهير سيكون الأول بالنسبة للمؤسسة.

حيث قال كوساما "نعم أنا جاد". "سنكون على طاولة المفاوضات مع صانعي السياسات وسنساعد في تشكيل السياسة العالمية للميتافيرس جنبًا إلى جنب مع عمالقة آخرين مثل فيسبوك وساند وديسنترالاند وما إلى ذلك."

في وقت كتابة هذه المقالة، صوّت أكثر من 65% من حوالي 9500 مشارك في استطلاع كوساما لصالح عمل شيبا إينو مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مع ما يقرب من 10% قالوا إنه لا يهم بطريقة أو بأخرى. حيث يمتلك كوساما أكثر من 861000 متابع على تويتر.

انخفض سعر SHIB بنسبة 80% تقريبًا في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث وصل إلى 0.000008727 دولار في وقت كتابة هذه المقالة وفقًا لبيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو.