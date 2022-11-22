كاردانو ستطلق عملة مستقرة خوارزمية جديدة في عام 2023

تام شمس - الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:48 صباحاً - أبرمت منصة بلوكتشين لإثبات الحصة، كاردانو، شراكة مع COTI، وهو بروتوكول من الطبقة 1 قائم على DAG، لإطلاق ما تشير إليه على أنه عملة مستقرة خوارزمية مع ضمان مفرط. وقد أوضح المشروع في إعلان تم تقديمه إلى كوينتيليغراف أن العملة المستقرة ستكون مدعومة بضمانات زائدة في شكل عملة مشفرة مخزنة في احتياطي.

ووفقًا للبيان، من المقرر أن تنطلق Djed على الشبكة الرئيسية في يناير 2023، في انتظار مراجعة ناجحة وسلسلة من الاختبارات الصارمة. ووفقًا للمطورين، سيتم ربط Djed بالدولار الأمريكي، وستكون مدعومة من كاردانو ($ADA)، وستستخدم $SHEN كعملة احتياطية لها.

سيتم دمج العملة المستقرة الخوارزمية مع شركاء محددين والبورصات اللامركزية (DEXs)، الذين سيكافئون المستخدمين على توفير السيولة باستخدام Djed. في محاولة للنمو بوتيرة صحية مستدامة، يخطط المطورون لاعتماد نهج تدريجي وبطيء لتوفير سيولة $ADA لعقد Djed الذكي.

حيث شارك شاهاف بار جيفن، الرئيس التنفيذي لشركة COTI في الإعلان الرسمي في قمة كاردانو: