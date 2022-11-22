تشريعٌ كيني ينص على فرض ضرائب على العملات المشفرة، ويخلق حماية للمستهلكين

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم إدخال تعديل على قانون أسواق رأس المال الكيني يوم 21 نوفمبر من شأنه أن يتطلب من أولئك الذين يمتلكون أو يتعاملون في العملات المشفرة تزويد هيئة أسواق رأس المال في البلاد بمعلومات عن أنشطتهم للأغراض الضريبية. وهذه هي المرة الأولى التي توسع فيها كينيا التنظيم المالي لتشمل العملة المشفرة.

وبموجب قانون أسواق رأس المال (المعدل)، سيدفع الكينيون ضرائب على أرباح رأس المال لهيئة الإيرادات الكينية عندما يبيعون العملات الرقمية أو يستخدمونها. وستخضع العملات المشفرة المحتفظ بها لمدة تقل عن عام لضريبة الدخل، بينما بعد ذلك، سيتم تطبيق ضريبة أرباح رأس المال. كينيا لديها ضريبة دخل تتراوح من 10% إلى 30%. وتفرض البنوك بالفعل ضريبة انتقائية بنسبة 20% على جميع العمولات والرسوم على صفقات العملات المشفرة.

وقد أوضح مؤلف مشروع القانون عضو مجلس النواب إبراهيم قيروة:

"سينص التعديل على [...] تعريف العملات الرقمية، وعملية إنشائها من خلال تعدين العملات المشفرة وتوفير لوائح حول تداول العملات الرقمية. [...] كما سيحدد التعديل أيضًا مسؤوليات الأشخاص أو الشركات التجارية التي تتداول في العملات الرقمية، وينص على فرض الضرائب عليها، وملكيتها، وتنص على تعزيز الابتكار في هذا المجال."

سيحدد مشروع القانون العملات الرقمية على أنها أوراق مالية، ويوفر ترخيصًا لمتداولي العملات المشفرة الفرديين وإنشاء سجل إلكتروني مركزي للمعاملات بالعملات الرقمية في الدولة. كما أنه سيضع تدابير لحماية المستهلك، مثل إنشاء صندوق "لحماية المستثمرين من الخسارة المالية الناشئة عن فشل وسيط أو تاجر مرخص" إلى جانب ضمانات الخصوصية.