لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي تحدد موعد جلسة إف تي إكس في الأول من ديسمبر، وتستدعي رئيس لجنة تداول السلع الآجلة للشهادة

أعلنت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أو CFTC، روستين بهنام سيكون أحد الشهود في جلسة استماع لاستكشاف انهيار بورصة العملات المشفرة إف تي إكس.

وبحسب موقع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ستستمع اللجنة بكامل هيئتها في الأول من ديسمبر إلى شهادة بهنام ومن أفراد آخرين لديهم معلومات حول قضايا السيولة والانهيار اللاحق لإف تي إكس. ستكون جلسة الاستماع، التي تحمل عنوان "لماذا يتعين على الكونغرس التصرف: الدروس المستفادة من انهيار إف تي إكس"، واحدة من أولى جلسات الاستماع التي يستكشف فيها المشرعون الأمريكيون ما حدث مع بورصة العملات المشفرة الرئيسية والرئيس التنفيذي السابق لها سام بانكمان فرايد.

وقد قالت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي يوم 16 نوفمبر إنها ستعقد جلسة استماع مماثلة "حول انهيار إف تي إكس والعواقب الأوسع على النظام البيئي للأصول الرقمية" في ديسمبر، لكن الحدث لم يظهر في تقويم اللجنة في ذلك الوقت من النشر. وقد أوضحت اللجنة إنها تتوقع أن تسمع من بانكما فرايد وألاميدا ريسرش وباينانس، لكنها لم تذكر على وجه التحديد شهادة من المنظمين الفيدراليين مثل تلك الموجودة في هيئة الأوراق المالية والبورصات أو CFTC.

كما ألمح المشرعون من الجانبين في مجلسي الكونغرس وكذلك البيت الأبيض إلى الحاجة إلى الوضوح التنظيمي أو اللوائح الإضافية في أعقاب انهيار إف تي إكس. يوم 10 نوفمبر، اقترحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أن "التنظيم الحكيم للعملات المشفرة ضروري بالفعل" استجابة لشركات العملات المشفرة دون إشراف مناسب.