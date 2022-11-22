إف تي إكس اليابان تخطط لاستئناف عمليات السحب بحلول عام 2023

تام شمس - الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:04 صباحاً - يقال إن شركة إف تي إكس اليابان التابعة لبورصة العملات المشفرة إف تي إكس، تخطط لاستئناف عمليات السحب بحلول نهاية عام 2022.

ووفقًا لتقرير صدر يوم 21 نوفمبر من وكالة NHK الإخبارية التي تتخذ من اليابان مقرًا لها، فإن إف تي إكس اليابان تقوم باستعدادات لاستئناف عمليات الانسحاب. وكانت وكالة الخدمات المالية اليابانية، أو FSA، قد طلبت من البورصة تعليق أوامر العمل في 10 نوفمبر، قبل إعلان مجموعة إف تي إكس إفلاسها في الولايات المتحدة لأكثر من 130 شركة مرتبطة، بما في ذلك إف تي إكس اليابان القابضة وإف تي إكس اليابان وإف تي إكس اليابان سرفيسز.

في 11 نوفمبر، أعلنت FSA أنها اتخذت إجراءات إدارية ضد إف تي إكس اليابان وسط تقارير تفيد بأن الشركة الأم "تواجه شكوك ائتمانية". وتطلبت الأوامر من إف تي إكس اليابان تعليق معاملات المشتقات خارج البورصة والهوامش ذات الصلة بالإضافة إلى الودائع الجديدة من المستخدمين في الفترة من 10 نوفمبر إلى 9 ديسمبر ما لم توجه الجهة التنظيمية المالية بخلاف ذلك. كان ينبغي أن تقدم إف تي إكس اليابان أيضًا خطة بحلول 16 نوفمبر حول كيفية قيام البورصة بحماية المستثمرين وتوفير الشفافية بشأن الوضع الحالي.

ونقلًا عن مسؤول تنفيذي لم يذكر اسمه في البورصة اليابانية، ذكرت NHK أن إف تي إكس اليابان لديها ما يقرب من 19.6 مليار ين نقدًا - أي أكثر من 138 مليون دولار - اعتبارًا من 10 نوفمبر عندما أوقفت عملياتها. كما ورد أن الشركة التي تتخذ من اليابان مقرًا لها كانت معروضة للبيع وسط إجراءات إفلاس إف تي إكس تريدينغ في الولايات المتحدة.

وقد اتخذت الشركات التابعة الأخرى لشركة إف تي إكس إجراءات مماثلة ردًا على التقاضي المستمر ضد الشركة. حيث أعلنت ليكويد، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة إف تي إكس مقرها اليابان، في 20 نوفمبر أنها أوقفت مؤقتًا "جميع أشكال التداول" بسبب تقديم الشركة للإفلاس بموجب الفصل 11.