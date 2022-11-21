Lamborghini تطلق الإصدار ٤ من مشروع التوكنات غير القابلة للاستبدال يوم ٢١ نوفمبر

تام شمس - الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:49 مساءً - أطلقت Automobili Lamborghini، وهي الشركة الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي، يوم ٢١ نوفمبر، الإصدار الرابع من مشروع التوكنات غير القابلة للاستبدال المستمر لمدة ثمانية أشهر، " The Epic Road Trip"، والذي يضم أصولًا رقمية مصوّرة لسياراتها الخارقة الشهيرة.

يتكون الإصدار الرابع، بعنوان "Galleria Tecnica"، من ثلاثة إصدارات محدودة من التوكنات غير القابلة للاستبدال من إجمالي ١٩٦٣ للحملة بأكملها وأصل نادر واحد من أصل ٦٣ من الأصول التي تم إنشاؤها حصريًا. سيتم طرح كل توكن غير قابل للاستبدال على موقع Lamborghini على الويب لمدة أربعة أيام متتالية حتى ٢٤ نوفمبر.

وستكلف كل واحدة من التوكنات غير القابلة للاستبدال الثلاثة الأساسية ١٩٦,٣ دولارًا، بينما ستُعرض النسخة الرابعة النادرة للبيع بسعر ١٩٦٣ دولارًا للقطعة الواحدة.

حيث يقول بوريس بودو، رئيس شركة Collezione Automobili S.p.A.، إن مشروع التوكنات غير القابلة للاستبدال هو إشارة إلى تراث خط السيارات الفائقة الذي يؤدي إلى الذكرى الستين لتأسيس الشركة العام المقبل.

"نحن [نحتفل] بالقدرة على أن نكون جزءًا من مجتمع حصري يفخر بامتلاك جزء من التاريخ. ومع تصميمها لهواة الجمع الجادين وعشاق Lamborghini الحقيقيين، تحمل رحلة Epic Road Trip قيمة تتجاوز ملكيتها".

بدأت سلسلة Epic Road Trip في أغسطس وستستمر حتى مارس ٢٠٢٣، مع إصدار جوائز شهرية ليجمعها المعجبون. وفي نهاية الحملة، سيحصل هواة الجمع الذين حصلوا على جميع التوكنات غير القابلة للاستبدال - سواء كانت التوكنات غير القابلة للاستبدال الثلاثة العادية مع الإصدار المحدود الرابع أو بدونه - على توكنات غير قابلة للاستبدال خاصة وامتيازات أخرى في مجتمع ويب ٣ من Lamborghini. وتشمل الميزات الأخرى الخلفيات ورسمًا رقميًا برعاية رئيس قسم التصميم في Lamborghini، ميتجا بوركرت وجولة لكبار الشخصيات في مقر الشركة المصنعة للسيارات الخارقة الفاخرة.

تعاونت Lamborghini مع INVNT.ATOM من أجل المبادرات الإبداعية والاستراتيجية والتصميم والمحتوى والتسويق، بينما توفر Web٣ Pro السوق.

جاء دخول الشركة لأول مرة إلى عالم التوكنات غير القابلة للاستبدال في أوائل عام ٢٠٢٢ مع إطلاق "Space Time Memory"، والذي يعرض صورًا لسيارة Lamborghini Aventador Ultimae تُطلق في الفضاء الخارجي. تبع هذا التوزيع المزاد الأخير لـ Ultimae Coupé الذي جاء مع ١:١ من التوكنات غير القابلة للاستبدال.

على الرغم من تناقص حجم تداول التوكنات غير القابلة للاستبدال منذ شعبية القطاع في عام ٢٠٢١، يرى رئيس شركة Collezione Lamborghini فرصًا لتحسين بصريات العلامة التجارية للعلامات التجارية الفاخرة مع الأصل.

"ترتبط غالبية التوكنات غير القابلة للاستبدال اليوم ببعض أشكال الفن الرقمي، والفخامة كانت دائمًا في تقاطع الثقافة والفن، لذلك تمتزج العلامات التجارية الفاخرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال معًا بشكل جيد للغاية."

أضاف بودو أن العلامات التجارية الفاخرة كانت دائمًا تتمحور حول الحصرية، ويمكن اعتبار التوكنات غير القابلة للاستبدال امتدادًا لهذه الإستراتيجية.

في حين أن المنتجات الفاخرة، بأسعارها الممتازة، جعلت الوصول إليها أقل لعامة الناس، فإن Lamborghini تستفيد من التوكنات غير القابلة للاستبدال لتلبية احتياجات عشاق سياراتها الرياضية على مستوى العالم.

حيث يقول بودو: "نحن نتفهم أنه لا يمكن لأي شخص امتلاك سيارة Lamborghini". "[هذا] هو السبب في أن [مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاصة بنا] خاصة جدًا لأنها تسمح للمعجبين من جميع أنحاء العالم بامتلاك قطعة خالدة من تراث Lamborghini ستنتمي إليهم بشكل فريد."

كما يقول رئيس Collezione Lamborghini إن الشركة ترى ارتباطًا "أصيلًا" بالعلامة التجارية لمشاركة المعجبين من خلال التجربة الرقمية التي تجلبها العلامة التجارية الفاخرة إلى السوق العالمية.

"إنه العام المناسب للانتقال إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال إذا كنت تفكر في بناء مجتمعات على نطاق واسع لعلامتك التجارية"، حسبما يدعي بودو. ومع ذلك، يشدد على أن العلامات التجارية يجب أن تفكر في إستراتيجيتها طويلة المدى قبل دمج التوكنات غير القابلة للاستبدال لأنها ليست "مكونًا يثضاف ثم يُترك دون عمل إضافي."