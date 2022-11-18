الشائعات حول سام بانكمان فرايد تأخذ اتجاهًا غير مألوف: دورة حول التداول، والتسليم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، واختراق إف تي إكس

تام شمس - الجمعة 18 نوفمبر 2022 05:45 مساءً - منذ ساعتين
إشاعةٌ تزعم أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، سام بانكمان فرايد، قد قام بتصوير دورة تعليمية رئيسية حول التداول كان من المقرر إصدارها في ديسمبر تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تستمر الشائعات والتكهنات المحيطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، سام بانكمان فرايد (SBF)، في اجتياح مجتمع العملات المشفرة حيث تستمر آثار انهيار إف تي إكس في الظهور في جميع أنحاء مجال العملات المشفرة.
إحدى الشائعات التي تنتشر حول وسائل التواصل الاجتماعي هي أن سام بانكمان فرايد قام بتصوير دورة تعليمية رئيسية حول التداول كان من المقرر نشرها في ديسمبر. ونظرًا لأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس كان محور الاهتمام في الأسابيع القليلة الماضية،
بعض أعضاء المجتمع إلى أنهم على استعداد لدفع 500 دولار مقابل التسريبات على لقطات من صف سام بانكمان فرايد حول التداول.
If anyone at Masterclass leaks me the footage of SBF’s class on trading, I will pay you $500 LMFAO. https://t.co/bkzoe1PTZa— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) November 14, 2022
حيث أشارت تقارير نقلًا عن مصادر مجهولة إلى أن السلطات الأمريكية والباهامية تتحدث عن نقل سام بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة للاستجواب. وعلى الرغم من الشائعات، زعمت مصادر مجهولة أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن. ومع ذلك،
منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أن مكتب المدعي العام في مانهاتن يستعد لتوجيه اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس بتهمة الاحتيال على العملاء
MANHATTAN U.S. ATTORNEY'S OFFICE PREPARING CRIMINAL CHARGES AGAINST BANKMAN-FRIED AND FTX FOR DEFRAUDING CUSTOMERS -FBN— FXHedge (@Fxhedgers) November 17, 2022
سلطات جزر البهاما أصول FTX Digital Markets.
Bahamas seized FTX Digital Markets' assets on Nov. 12, regulator now says— unfolded. (@cryptounfolded) November 18, 2022
وإلى جانب ذلك، بدأ مخترق إف تي إكس الذي استنفد ما قيمته 288 مليون دولار من إيثريوم من إف تي إكس في مبادلة ما يقرب من 8 ملايين دولار من توكنات BNB مقابل إيثريوم وBUSD. فعندما قام المتسلل بنقل الأموال، تكهن أعضاء مجتمع العملات المشفرة بهوية المتسلل،
إلى أنه قد يكون أحد العاملين من الداخل في إف تي إكس أو سام بانكمان فرايد
TLDR: insider is behind @FTX_Official rug pull / exit scam— Dyma Budorin 🇺🇦 (@buda_kyiv) November 12, 2022
Great thread that proves to me that #ftx #hack is an insider job:
- too slow
- stupid mistakes
- kraken account involved
- hacker would have acted earlier
Great job @TobiasSilverJM to spot this https://t.co/h0PT8fBD9I
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The FTX Hacker #FTX #SBF_FTX pic.twitter.com/VkL6hbmD1a— Kilb (@Royal_____Rebel) November 12, 2022
كانت هذه تفاصيل خبر الشائعات حول سام بانكمان فرايد تأخذ اتجاهًا غير مألوف: دورة حول التداول، والتسليم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، واختراق إف تي إكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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