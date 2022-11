الشائعات حول سام بانكمان فرايد تأخذ اتجاهًا غير مألوف: دورة حول التداول، والتسليم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، واختراق إف تي إكس

تستمر الشائعات والتكهنات المحيطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، سام بانكمان فرايد (SBF)، في اجتياح مجتمع العملات المشفرة حيث تستمر آثار انهيار إف تي إكس في الظهور في جميع أنحاء مجال العملات المشفرة.

إحدى الشائعات التي تنتشر حول وسائل التواصل الاجتماعي هي أن سام بانكمان فرايد قام بتصوير دورة تعليمية رئيسية حول التداول كان من المقرر نشرها في ديسمبر. ونظرًا لأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس كان محور الاهتمام في الأسابيع القليلة الماضية،

If anyone at Masterclass leaks me the footage of SBF’s class on trading, I will pay you $500 LMFAO. https://t.co/bkzoe1PTZa — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) November 14, 2022

بعض أعضاء المجتمع إلى أنهم على استعداد لدفع 500 دولار مقابل التسريبات على لقطات من صف سام بانكمان فرايد حول التداول.

حيث أشارت تقارير نقلًا عن مصادر مجهولة إلى أن السلطات الأمريكية والباهامية تتحدث عن نقل سام بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة للاستجواب. وعلى الرغم من الشائعات، زعمت مصادر مجهولة أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن. ومع ذلك،

MANHATTAN U.S. ATTORNEY'S OFFICE PREPARING CRIMINAL CHARGES AGAINST BANKMAN-FRIED AND FTX FOR DEFRAUDING CUSTOMERS -FBN — FXHedge (@Fxhedgers) November 17, 2022

Bahamas seized FTX Digital Markets' assets on Nov. 12, regulator now says — unfolded. (@cryptounfolded) November 18, 2022

منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أن مكتب المدعي العام في مانهاتن يستعد لتوجيه اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس بتهمة الاحتيال على العملاءسلطات جزر البهاما أصول FTX Digital Markets.

وإلى جانب ذلك، بدأ مخترق إف تي إكس الذي استنفد ما قيمته 288 مليون دولار من إيثريوم من إف تي إكس في مبادلة ما يقرب من 8 ملايين دولار من توكنات BNB مقابل إيثريوم وBUSD. فعندما قام المتسلل بنقل الأموال، تكهن أعضاء مجتمع العملات المشفرة بهوية المتسلل،

TLDR: insider is behind @FTX_Official rug pull / exit scam



Great thread that proves to me that #ftx #hack is an insider job:

- too slow

- stupid mistakes

- kraken account involved

- hacker would have acted earlier



Great job @TobiasSilverJM to spot this https://t.co/h0PT8fBD9I — Dyma Budorin 🇺🇦 (@buda_kyiv) November 12, 2022

إلى أنه قد يكون أحد العاملين من الداخل في إف تي إكس أو سام بانكمان فرايد