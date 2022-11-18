بيتستامب تحصل على ترخيص عملات مشفرة من بنك إسبانيا

أفادت بورصة العملات المشفرة بيتستامب بالحصول على ترخيص لعمليات العملات المشفرة في إسبانيا. ويمثل ذلم موافقة للبورصة في ولاية قضائية أوروبية أخرى، والتي كانت تركز على سوق الاتحاد الأوروبي منذ إطلاقها في عام 2011.

وقد

الشركة عن خبر ترخيصها الإسبانية يوم 17 نوفمبر. وتسمح الموافقة من بنك إسبانيا للفرع المحلي لشركة بيتستامب بتقديم خدمات تبادل العملات الرقمية للعملة الورقية وخدمات حفظ المحفظة الإلكترونية للمستخدمين الإسبانيين. أصبحت بيتستامب هي الشركة السادسة والأربعين للأصول الافتراضية التي تحصل على ترخيص في إسبانيا، بعد شركات مثل باينانس وبيتباندا.

وقد أظهرت إسبانيا مؤخرًا نهجًا معتدلًا لتنظيم العملات المشفرة، والذي يسير جنبًا إلى جنب مع وتيرة عالية من التبني في البلاد. في يناير، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية المحلية Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) عن مجموعة من القواعد للإعلان عن استثمارات الأصول المشفرة، مطالبةً إياها بأن تكون "واضحة ومتوازنة وعادلة".

وبحلول هذا الخريف، أصبحت البلاد موطنًا لثالث أكبر شبكة من أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين والعملات المشفرة بعد الولايات المتحدة وكندا. وهي تستضيف حاليًا 215 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، مما دفع السلفادور - برصيد 212 - إلى المركز الرابع بعد تجاوز البلاد من حيث أجهزة الصراف الآلي.