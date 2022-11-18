بيتستامب تحصل على ترخيص عملات مشفرة من بنك إسبانيا

تام شمس - الجمعة 18 نوفمبر 2022 05:45 مساءً - منذ ساعتين
أصبحت البورصة التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرًا لها هي الأعمال المشفرة رقم 46 للحصول على تصريح لتقديم خدمات تبادل العملات الافتراضية للعملة الورقية في البلاد
أفادت بورصة العملات المشفرة بيتستامب بالحصول على ترخيص لعمليات العملات المشفرة في إسبانيا. ويمثل ذلم موافقة للبورصة في ولاية قضائية أوروبية أخرى، والتي كانت تركز على سوق الاتحاد الأوروبي منذ إطلاقها في عام 2011.
وقد
الشركة عن خبر ترخيصها الإسبانية يوم 17 نوفمبر. وتسمح الموافقة من بنك إسبانيا للفرع المحلي لشركة بيتستامب بتقديم خدمات تبادل العملات الرقمية للعملة الورقية وخدمات حفظ المحفظة الإلكترونية للمستخدمين الإسبانيين. أصبحت بيتستامب هي الشركة السادسة والأربعين للأصول الافتراضية التي تحصل على ترخيص في إسبانيا، بعد شركات مثل باينانس وبيتباندا.
Hola Spain! 🇪🇸— Bitstamp (@Bitstamp) November 17, 2022
We're thrilled to provide all Spanish customers with a safe, secure, and regulated exchange to trade #crypto.#Bitstamp #cryptotrading #regulation pic.twitter.com/e81Pt8N4Xa
وقد أظهرت إسبانيا مؤخرًا نهجًا معتدلًا لتنظيم العملات المشفرة، والذي يسير جنبًا إلى جنب مع وتيرة عالية من التبني في البلاد. في يناير، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية المحلية Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) عن مجموعة من القواعد للإعلان عن استثمارات الأصول المشفرة، مطالبةً إياها بأن تكون "واضحة ومتوازنة وعادلة".
وبحلول هذا الخريف، أصبحت البلاد موطنًا لثالث أكبر شبكة من أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين والعملات المشفرة بعد الولايات المتحدة وكندا. وهي تستضيف حاليًا 215 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، مما دفع السلفادور - برصيد 212 - إلى المركز الرابع بعد تجاوز البلاد من حيث أجهزة الصراف الآلي.
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