بيتستامب تحصل على ترخيص عملات مشفرة من بنك إسبانيا

أفادت بورصة العملات المشفرة بيتستامب بالحصول على ترخيص لعمليات العملات المشفرة في إسبانيا. ويمثل ذلم موافقة للبورصة في ولاية قضائية أوروبية أخرى، والتي كانت تركز على سوق الاتحاد الأوروبي منذ إطلاقها في عام 2011.

