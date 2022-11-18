تداعيات انهيار إف تي إكس تؤدي إلى توقف جينيسيس بلوك عن التداول في هونغ كونغ

تام شمس - الجمعة 18 نوفمبر 2022 05:45 مساءً - في أعقاب فضيحة إف تي إكس الأخيرة، تشعر شركة عملات مشفرة أخرى بآثار السوق. حيث أعلنت شركة جينيسيس بلوك، وهي الشركة الرائدة في تقديم خدمات العملات المشفرة للأفراد في هونغ كونغ، أنها ستتوقف عن التداول وتُغلق عملياتها، وفقًا لما ورد من تقارير.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها إدارة الامتثال إلى عملائها، قالت الشركة إنها ستغلق بوابة التداول عبر الإنترنت خارج البورصة (OTC) اعتبارًا من 10 ديسمبر من هذا العام.

وقد أوضح وينسينت هونغ، الرئيس التنفيذي للشركة، لرويترز أن الشركة توقفت عن التداول مع استمرار الأطراف المقابلة في الإغلاق في ضوء تداعيات إف تي إكس، ولا يمكن لأحد معرفة من التالي.

لذلك نفضل إغلاق جميع مراكزنا لاستعادة بعض السيولة لدينا.

لا يزال موقع الشركة على الويب نشطًا، ويظهر مع رسائل مساعدة للعملاء المهتمين بالتداول خارج البورصة. ومع ذلك، وفقًا للبريد الإلكتروني، تطلب الشركة من عملائها سحب أموالهم المتبقية ولم تعد تقبل عملاء جدد.

لا ترتبط جينيسيس بلوك بشركة جينيسيس للعملات المشفرة المنفصلة، والتي توفر خدمات تداول العملات المشفرة المؤسسية. إذ تأثرت جينيسيس أيضًا بتداعيات إف تي إكس، حيث قامت بالتغريد بأن 175 مليون دولار من أموالها محجوزة في البورصة البائدة.

كما قالت مصادر قريبة من الشركة إن جينيسيس بلوك بدأت في إبطاء الخدمات في وقتٍ سابق من هذا العام وقطعت العلاقات مع إف تي إكس قبل التداعيات. بالإضافة إلى ذلك، اعتادت الشركة تشغيل واحدة من أقوى شبكات الصراف الآلي لبيتكوين في المنطقة، مع 29 موقعًا في هونغ كونغ، والتي باعتها لطرف ثالث.