الرئيس التنفيذي لشركة باينانس يرد على الناقد الذي وصف العملات الرقمية بأنها 'فاسدة تمامًا'

تام شمس - الجمعة 18 نوفمبر 2022 02:41 مساءً - يبدو أن تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، غير منزعج بعد بعض التعليقات اللاذعة من الاقتصادي نورييل روبيني خلال حلقة نقاشية في أسبوع أبوظبي المالي.

ففي حديثه مع المذيع والمراسل دان مورفي من سي إن بي سي (CNBC) في مؤتمر 2022 Milken Institute Middle East and Africa Summit، ادعى زاو أن روبيني "لا يعرف العادات المحلية" ولا يحترم الثقافة المحلية.

"عندما تتم دعوتك لتكون ضيفًا في بلد ما، فأنت لا تهاجم المنظم في البلد. وأنت لا تقرر ما يجب أن يطرده هذا البلد أو لا يطرده."

خلال مؤتمر أبو ظبي يوم 16 نوفمبر، أعرب روبيني عن عدم تصديقه لحصول باينانس على ترخيص للعمل في الإمارات العربية المتحدة. حيث قال الخبير الاقتصادي في الجلسة، إن "[باينانس] محظورة في المملكة المتحدة. [وزاو زالبورصة] قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية لغسيل الأموال."

ثم قال روبيني إن المنظمين المحليين يجب أن "يفكروا بعناية"، مضيفًا أن باينانس هي "قنبلة موقوتة" و "يجب طردها خارج البلاد."

وقد دحض زاو تصريح روبيني، قائلًا إن الخبير الاقتصادي يجب ألا يهاجم اللاعبين في الصناعة "بمعلومات كاذبة."

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة باينانس: "نحن نعمل مع كبار المنظمين في جميع أنحاء العالم". "ADGM هو واحد من أكثر الهيئات التنظيمية شهرة وثباتًا في العالم. وهي أيضًا إحدى الجهات التنظيمية التي أسست تنظيمًا للعملات المشفرة في وقت مبكر جدًا من الصناعة".

وقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة باينانس أيضًا أن باينانس غير محظور في المملكة المتحدة.

"بصفتها دولة من دول الكومنولث، تسمح المملكة المتحدة بالتماس العكسي. ونحن لا نعلن هناك. وليس لدينا ترخيص للتشغيل في المملكة المتحدة ولكننا أيضًا غير محظورين. وهذان الشيئان مختلفان بعض الشيء."

فيما يتعلق بمكانة باينانس في الولايات المتحدة، شارك زاو أن باينانس يو إس حصلت على 10 إلى 12 ترخيصًا في عام 2021. وقال: "أعتقد أن هذا يتحدث عن نفسه."

ردًا على تعليق روبيني بأن "نظام العملات المشفرة البيئي فاسد تمامًا"، قال زاو إن التعميم على صناعة بأكملها هو "سلوك سيء للغاية". ومع ذلك، شدد الرئيس التنفيذي لشركة باينانس على أن اللاعبين في الصناعة لديهم دور كبير يلعبونه.

"التعليم مهم حقًا. ويلعب اللاعبون في الصناعة دورًا يضطلعون به بالقدوة وإظهار أفضل الممارسات ... ومن ثم يلعب المنظمون دورًا. ونحن بحاجة إلى لوائح جيدة."