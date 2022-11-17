أكاديمية الميتافيرس في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تتلقى أكثر من 150 طلبًا

تام شمس - الخميس 17 نوفمبر 2022 11:45 صباحاً - كشفت غرفة الاقتصاد الرقمي في دبي أنها تلقت 153 طلبًا من 27 دولة لأكاديمية الميتافيرس التي تم إطلاقها مؤخرًا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن غرفة دبي، تم تقديم غالبية الطلبات، حوالي 67 في المائة، من قبل الشركات الناشئة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة. كما توجد شركات أخرى في مصر والهند والأردن وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من بين دول أخرى.

أكاديمية الميتافيرس، التي يطلق عليها اسم "مستقبل الاقتصاد الرقمي: الأعمال في الميتافيرس"، هو برنامج تدريبي بالتعاون مع أبحاث الاستدامة في معهد SEE. وهو يسعى إلى تزويد ما مجموعه 30 شركة ناشئة مع المعرفة والأدوات العملية التي يحتاجونها للازدهار في الميتافيرس.

وسيستمر البرنامج من 5 إلى 14 ديسمبر، ويتميز بأربع جلسات تفاعلية حول التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTS)، وتقنيات بلوكتشين وويب 3، وكيف يمكن أن تسهم هذه الابتكارات في الاستدامة. ستستخدم أدوات VR وAR وXR لغمر المشاركين في الميتافيرس.

وقد صرح خالد الجاروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن الغرفة قد شجعت الاهتمام القوي بالبرنامج، مما يعكس "الاهتمام التجاري المتزايد بالضرب والثقة في دبي كمركز للاقتصاد الرقمي".

وأضاف المدير التنفيذي أن الأكاديمية تتماشى مع جهود غرفة الاقتصاد الرقمي للاستفادة من الفرص من الرقمنة في جميع الصناعات.

علاوة على ذلك، أوضح أن فوائد المشاركة في برنامج الميتافيرس تتجاوز التدريب، قائلًا إن الشركات الناشئة المسجلة ستحصل على دعم الإرشاد في دبي ومساحة مجانية للعمل المشترك.

كما سيتم منح الشركات الناشئة المختارة فرص التحدث في الأحداث القادمة للغرفة في عام 2023.

غرفة الاقتصاد الرقمي في دبي هي واحدة من الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة Dubai Chambers. وهي منظمة غير ربحية تم إنشاؤها بواسطة مرسوم أصدره نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، سعادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم موقف الإمارة كمركز أعمال عالمي.