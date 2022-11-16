بورصة العملات المشفرة Binance تحصل على الموافقة التنظيمية في أبو ظبي

تام شمس - الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:41 مساءً -

بعد الحصول على ترخيص منتج قابل للتطبيق بحد أدنى (MVP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي في أواخر سبتمبر، حصلت Binance الآن على الموافقة التنظيمية من إمارة أبوظبي.

ففي إعلان صدر يوم 16 نوفمبر، سيسمح تصريح الخدمات المالية (FSP) من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم لتوفير خدمات الحفظ للعملاء المحترفين، على أن يستوفوا شرط الموافقة من FSRA.

وقد صرح أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة ADGM، قائلًا: "إن إطارنا التنظيمي القوي والشفاف للأصول الافتراضية هو العمود الفقري لاستراتيجية ADGM نحو تعزيز بيئة موثوقة ومنظمة بشكل جيد من شأنها أن تمهد الطريق للابتكار المستدام داخل القطاع المالي."

وتابع رئيس مجلس الإدارة أن أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي سيكونان بمثابة "غرفة المحرك" التي ستساعد في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كسوق عالمي للعملات المشفرة.

وأضاف الزعابي: "نحن نتطلع إلى دعم عمليات Binance والبحث والتطوير في ADGM لتطوير حلول لاقتصاد مجتمع ويب 3.0".

شهد ريتشارد تنغ، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا في Binance، على التزام البورصة "بالعمل عن كثب مع المدن والجهات التنظيمية ذات التفكير المستقبلي ولتطوير إطار تنظيمي واضح ومفيد يحمي سلامة السوق وسلامة المستهلك".

"لقد كان العمل مع ADGM وFSRA عملية تعاونية للغاية تؤكد على قيمة التعاون بين صناعتنا والقطاع العام."

في أبريل، حصلت Binance على موافقة مبدئية (IPA) من الجهة التنظيمية ADGM للعمل كوسيط للأصول الافتراضية.

ويتماشى هذا التطور الأخير مع الجهود التوسعية لمنصة العملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد أن حصلت على تراخيص معتمدة من الجهات التنظيمية في دبي والبحرين.

نمو مستخدمي Binance في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ذكرت بورصة العملات المشفرة يوم 7 أكتوبر أنها شهدت زيادة في نمو المستخدمين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعية زيادة بنسبة 49% في اشتراكات المستخدمين في عام 2022.

ووفقًا لـ Binance، يشير النمو إلى اهتمام متزايد بالأصول الافتراضية مدعومة بمبادرات حكومية تقدمية. ويمكن لهذا أن يمكّن الشركات المنظمة من دخول المجال، وبالتالي زيادة الوعي وقيادة التبني.