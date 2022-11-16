يوغا لابز تستحوذ على لعبة 10KTF، وتلمح إلى تكامل الميتافيرس

تام شمس - الأربعاء 16 نوفمبر 2022 03:48 صباحاً - استحوذت يوغا لابز، وهي الشركة وراء بورد إيب يخت كلوب (BAYC)، على 10KTF؛ وهي لعبة التوكنات غير القابلة للاستبدال التي أسسها الفنان الرقمي مايكل وينكلمان، والمعروف أيضًا باسم بيبل.

10KTF هي لعبة توكنات غير قابلة للاستبدال تعتمد على المتصفح وتسمح للاعبين بتجهيز الأبطال بعناصر مصنوعة وتحميلات من أجل إكمال المهام. وتكافئ المهمات اللاعبين بعملات APE وشارات ومواد توزيع توكنات مجاني.

تنوي اللعبة أيضًا تضمين العديد من العناصر التي يمكن أن ترتديها الشخصي الرمزية في المستقبل؛ وتعتبر أزواج الجوارب وحقائب الظهر من العناصر المشهورة من مجموعة اللعبة. حتى الآن، تم ترك المعجبين يتساءلون ما هي منصة الميتافيرس التي ستعرض هذه العناصر. الآن وقد تم الإعلان عن عملية الاستحواذ، بدأ بعض المعجبين في التكهن بأن عناصر 10KTF قد تصبح قابلة للارتداء داخل النظام البيئي لميتافيرس Otherside التابع ليوغا لابز الذي لم يتم إصداره بعد.

وقد أظهر موضوع نُشر على قناة 10KTF الرسمية على تويتر يوم 14 نوفمبر صورًا لبطل 10KTF، واغمي-سان، وهو يشرب إكسيرًا تم عرضه سابقًا في إعلان Otherside الترويجي. المشاركة الأخيرة في سلسلة الرسائل هي إعادة تغريد من قناة Otherside، والتي تقول "مرحبًا بك في Otherside، واغمي-سان"

وبمجرد اكتمال عملية الاستحواذ، قالت الشركة إنه سيتم تعيين بيبل كمستشار ليوغا لابز.