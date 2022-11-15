المحكمة العليا في جزر البهاما تصادق على "المصفين المؤقتين" لشركة إف تي إكس

تام شمس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:49 مساءً - وافقت المحكمة العليا لجزر الباهاما على اثنين من المصفين المؤقتين للإشراف على أصول بورصة العملات الرقمية إف تي إكس ديجيتال ماركتس، التي يقع مقرها الرئيسي في البلاد.

ووفقًا لإعلان صدر يوم 14 نوفمبر من هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما، وافقت المحكمة العليا في البلاد على تعيين الشريك الاستشاري لشركة برايس ووترهاوس كوبرز "كيفن كامبريدج" وشريكه بيتر غريفز للعمل كـ "المصفين المؤقتين المشتركين" لشركة إف تي إكس. كما تقدمت هيئة تنظيم الأوراق المالية بطلب لجعل بريان سيمز، الشريك البارز في شركة المحاماة التجارية لينوكس باتون ومقرها جزر الباهاما، كمسؤول تصفية مؤقت يوم 10 نوفمبر.

حيث قالت هيئة الأوراق المالية: "بالنظر إلى الحجم والإلحاح والآثار الدولية للأحداث الجارية فيما يتعلق بإف تي إكس، أدركت اللجنة أنه يتعين عليها التحرك بسرعة لاستخدام سلطاتها التنظيمية [...] لزيادة حماية مصالح العملاء والدائنين، وأصحاب المصلحة الآخرين على مستوى العالم في إف تي إكس ديجيتال ماركتس ليميتد".

وأضافت الجهة التنظيمية:

"خلال الأيام والأسابيع المقبلة، تتوقع المفوضية التعامل مع السلطات الإشرافية الأخرى على أساس جهة تنظيمية إلى أخرى لأن هذا الحدث متعدد الاختصاصات بطبيعته".

أعلنت إف تي إكس يوم 11 نوفمبر أن الشركة ستقدم طلبًا للإفلاس بموجب الفصل 11 في مقاطعة ديلاوير الأمريكية. وتضمنت الإجراءات أكثر من 130 شركة في مجموعة إف تي إكس، بما في ذلك إف تي إكس تريدينغ وإف تي إكس يو إس - تحت إدارة West Realm Shires Services - ألاميدا ريسرش وفرعها FTX Digital Markets في جزر الباهاما. كما استقال سام بانكمان فريد من منصبه وسط أزمة السيولة وإفلاس الشركة.