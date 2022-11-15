بورصة العملات المشفرة "ليكويد" المملوكة لإف تي إكس توقف جميع عمليات السحب

تام شمس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:52 مساءً - تُعد بورصة العملات المشفرة اليابانية "ليكويد" أحدث شركة توقف عمليات السحب وسط الأزمة المستمرة لبورصة العملات المشفرة المركزية.

توجهت بورصة العملات المشفرة "ليكويد" المملوكة لإف تي إكس إلى تويتر يوم 15 نوفمبر للإعلان رسميًا عن تعليق السحب بالعملات الورقية والعملات المشفرة على منصة ليكويد العالمية.

وفي معالجة أسباب التعليق، استشهدت ليكويد بالامتثال لمتطلبات إجراءات الفصل 11 التطوعية في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أنه:

"بموجب طلب الفصل 11 من قبل إف تي إكس تريدينغ إنترناشيونال، وهو المالك المستفيد النهائي لشركة Quoine Pte. Ltd، فإن بورصة ليكويد (Quoine Pte.) توقف جميع عمليات السحب - لكلٍ من العملات الورقية والعملات المشفرة".

وقد أكدت البورصة على أن أحدث التدابير هي "ليست توقفًا يتعلق بالأمان"، مضيفةً أنها ستوفر المزيد من المعلومات في وقتٍ لاحق. كما اقترحت الشركة أيضًا أنه يجب على مستخدميها إيداع إما عملات ورقية أو عملات مشفرة حتى تتوفر المزيد من التحديثات.

تأتي الأخبار بعد فترة وجيزة من ادعاء سائل أن أصول العملاء على محافظ سائلة لم تتأثر بانتشار أزمة إف تي إكس، مع وقف بورصة إف تي إكس في 10 نوفمبر.

حيث صرحت ليكويد في تغريدة يوم 12 نوفمبر: "لقد أجرينا فحوصات أولية ولم نرَ أي نشاط غير عادي". ومع ذلك، أعلنت ليكويد على الفور عن تعليق عمليات سحب العملات المشفرة على المنصة العالمي كـ "تدبير احترازي" حتى يتم الانتهاء من فحوصات أمنية إضافية."

كان بيان 12 نوفمبر أول ظهور لـ "ليكويد" على تويتر منذ أواخر أغسطس 2022. وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من طلب وكالة الخدمات المالية اليابانية من إف تي إكس اليابان تعليق أوامر العمل يوم 10 نوفمبر.