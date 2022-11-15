مجموعات دعم العملات المشفرة الأوكرانية تعلن عن خارطة طريق ويب 3

كشفت Blockchain4ukraine - وهي مجموعة من المشرعين الأوكرانيين المؤيدين للعملات المشفرة - ومجموعة الأصول الافتراضية لأوكرانيا (VAU) عن خارطة طريق مشتركة لتعزيز ويب 3 وتطويرها في البلاد. تم توقيع المستند من قبل مؤلفين مشاركين يوم 14 نوفمبر، وفقًا لوسائل الإعلام الإقليمية.

وتقترح خارطة الطريق مجموعة من التدابير للترويج لويب 3، مثل إطلاق صندوق تنظيمي لمشاريع بلوكتشين وويب 3، وإنشاء سجل وطني مدعوم من بلوكتشين وسجل Realty، وإعداد "خطة بلوكتشين" لإعادة بناء البلد بعد الحرب، وتكامل أوكرانيا في مجتمع بلوكتشين الأوروبي.

يعتزم VAU وblockchain4ukraine أيضًا العمل في مشروع تجريبي للهوية ذاتية السيادة والبحث عن طرق لتنفيذ بلوكتشين في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم في أوكرانيا.

تشمل قائمة الشركاء المحتملين في خارطة الطريق المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذلك المجتمعات التجارية والعلمية. وستقوم المجموعة التي تعمل على خارطة الطريق بإعداد مجموعة من الفواتير للترويج لمبادراتها على المستوى القانوني.