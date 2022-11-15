Visa تلغي شراكة بطاقة الخصم المشفرة مع بورصة FTX

تام شمس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:41 مساءً - بعد انهيار FTX، قامت العديد من الشركات بالفعل بالتراجع عن شراكاتها المستمرة مع المنصة. وأحدث جهة من هذا العدد الكبير من العلاقات المقطوعة هو Visa، حيث أعلنت عملاقة المدفوعات أنها ستلغي بطاقة العملات المشفرة الخاصة به مع البورصة المنهارة.

حيث قال متحدث باسم Visa يوم ١٣ نوفمبر لرويترز إن معالج المدفوعات يرى أن وضع FTX "مؤسف"، وأنهم يراقبون عن كثب المزيد من التطورات.

"لقد أنهينا اتفاقياتنا العالمية مع FTX ويتم إنهاء برنامج بطاقة الخصم في الولايات المتحدة من قبل جهة إصدارها."

أعلنت FTX وVisa في وقت سابق عن شراكة في أوائل شهر أكتوبر تتضمن طرح بطاقات الخصم للعملات المشفرة في أكثر من ٤٠ دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.

وفي ٨ نوفمبر، قالت شركة الخدمات المالية المشفرة Galaxy Digital Holdings Ltd إنها تتطلع إلى خفض حوالي ٦٢٪ من تعرضها لـ FTX وسط مخاوف من عدم استقرار بورصة العملات المشفرة. كما أعلن فريق GameStop وفريق Mercedes Formula One أيضًا عن تعليق اتفاقية الشراكة الخاصة بهم مع FTX.

وإلى جانب الشركات التي قطعت العلاقات مع بورصة العملات المشفرة المحاصرة، أعلنت العديد من البورصات، بما في ذلك منصة BitOasis التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها ستوقف تداول FTT، وهو توكن FTX الأصلي، على منصات العملات المشفرة الخاصة بهم. كما تم الإعلان عن خططهما لإزالة التوكن، مشيرة إلى أن المستخدمين يجب عليهم سحب مقتنياتهم في أقرب وقت ممكن.

أعلنت Visa مؤخرًا عن شراكة مع Crypto.com لإطلاق توكنات غير قابلة للاستبدال لكأس العالم. وسيسمح المشروع التعاوني لمشجعي كرة القدم بإنشاء التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاصة بهم بناءً على تحركاتهم على أرض الملعب المزودة بأجهزة استشعار، إلى جانب خمسة توكنات غير قابلة للاستبدال حصرية تتميز "بأهداف مميزة" لأساطير كأس العالم.