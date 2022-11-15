بورصة العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا BitOasis تزيل FTT بعد انهيار FTX

تام شمس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:48 صباحاً - أعلنت منصة BitOasis للعملات المشفرة بالإمارات العربية المتحدة أنها ستزيل وتوقف تداول FTX Token ) $FTT) بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.

ففي منشور مدونة يوم ١٣ نوفمبر، ذكرت BitOasis أن FTT لن يكون متاحًا للتداول على المنصة بدءًا من ١٦ نوفمبر، بينما ستظل عمليات السحب متاحة حتى ٢٣ نوفمبر. وستتأثر أربعة أزواج تداول FTT$ في المنصة بالإزالة.

"نظراً للأحداث التي شهدناها هذا الأسبوع بخصوص عملة “إف تي إكس توكن” ومنصة “إف تي إكس” (FTX) التي تصدرها، لم تعد هذه العملة تحقق شروط الإدراج لدينا."

ووفقًا للإعلان، قد تختار المنصة إعادة إدراج FTT بمجرد استيفاء التوكن لشروط بورصة العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق ودائع FTT على BitOasis بالفعل يوم ١٣ نوفمبر، حيث نصحت البورصة مستخدميها بإلغاء جميع الطلبات المفتوحة قبل أن تتوقف المنصة عن التداول يوم ١٦ نوفمبر.

كل الأرصدة المتبقية بعد الموعد النهائي للسحب سيتم تسييلها بسعر السوق وستتم إضافة المبلغ النقدي إلى حسابك على بت أويسس”

بدأ ما حدث لـ FTX في أوائل نوفمبر عندما اقترحت ميزانية عمومية مسربة من Alameda Research، وهي شركة تداول أسسها الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد، أن الشركة تمتلك قدرًا كبيرًا من FTT.

وقد صرح تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أن بورصته ستعمل على تصفية ممتلكاتها بالكامل من FTT، مشيرًا إلى "الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت للضوء"، والتي يُعتقد أنها تشير إلى الميزانية العمومية لشركة Alameda.

أدى هذا الإعلان في النهاية إلى انخفاض سعر FTT وسوق العملات المشفرة بالكامل.

كما تسببت أزمة السيولة في FTX في قيام FTX وFTX US وAlameda بتقديم طلب إفلاس، مع استقالة بانكمان فرايد من منصبه. وتشير المصادر الآن إلى أن الرئيس التنفيذي السابق "تحت المراقبة" في جزر البهاما.