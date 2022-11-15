أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية بالعلا يدخل إلى الميتافيرس

تام شمس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:48 صباحاً - يمكن للسياح الآن زيارة الموقع الأثري للعلا في المملكة العربية السعودية مع دخول اللجنة المشرفة على الحفاظ عليه وتطويره إلى ميتافيرس.

وقالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في بيان يوم الاثنين 14 نوفمبر، إنها أطلقت "نموذجًا ثلاثي الأبعاد غامرًا تمامًا لمقبرة لحيان بن كوزا بالحجر، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو".

تم بناء الموقع التاريخي الافتراضي على ديسنترالاند، وهو متصفح للعالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد ومنصة قائمة على بلوكتشين حيث يمكن للمؤسسات توسيع علامتها التجارية رقميًا. وقال البيان إنه قد تم تثبيت بوابات المعلومات في الميتافيرس لتوجيه الزوار إلى مناطق مختلفة في موقع العلا الافتراضي.

الميتافيرس هو نسخة فضائية رقمية للعالم المادي حيث يمكن للناس ممارسة الألعاب والتفاعل والعمل.

وقد أوضح عمرو المدني، الرئيس التنفيذي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن دخول الهيئة إلى منطقة "ميتافرس" هو "تطور رائد في مجال الابتكار وسياحة الواقع الافتراضي الذي يربط العالم بأسره بعجائب العلا.

"يمثل اعتماد أحدث التقنيات الخطوة المثيرة التالية لالتزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتمكين تجديد العلا - مع الانتقال من المجال المادي إلى العالم الرقمي وإتاحته للجميع في كل مكان."

أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، الحجر، موجود أيضًا في ميتافيرس "العلا". وقال البيان إنه يمكن للزوار توقع أنشطة داخل الموقع ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك الأحداث الافتراضية.

ستشهد منطقة "الحجر" الرقمية أيضًا أحداثًا افتراضية وأكثر من ذلك يمكن استكشافه بالكامل بواسطة الشخصيات الرمزية للزوار.

"إن ظهورنا الأول، والذي يشهد أيضًا دخول أول موقع تراث عالمي لليونسكو إلى الميتافيرس وجبهة جديدة للابتكار والتعاون، يمثل تطورًا مثيرًا لتراث العلا الفريد، حيث يمثل دعوة مفتوحة للمسافرين والأكاديميين والمستكشفين الرقميين لتسجيل الدخول ومشاهدة العلا كما لم يحدث من قبل".

الحِجر هو أكبر موقع محفوظ للحضارة النبطية القديمة جنوب البتراء بالأردن.

ويُعد الانتقال إلى الميتافيرس هو جزء من برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحول التكنولوجي والابتكار في المملكة.