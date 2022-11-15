كيانٌ سابق مرتبط بهوبي يقول إن لديه ١٨,١ مليون دولار عالقة في إف تي إكس

تام شمس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:41 صباحاً - وفقًا لوثيقة جديدة مقدمة لبورصة هونغ كونغ يوم ١٤ نوفمبر، فإن شركة الاستثمار القابضة نيو هيو تكنولوجي، المعروفة سابقًا باسم هوبي غلوبال، لديها ودائع بقيمة ١٨,١ مليون دولار عالقة في بورصة العملات المشفرة إف تي إكس. ومن هذا المبلغ، يتكون ١٣,٢ مليون دولار من ودائع العملاء و٤,٩ ملايين دولار تتكون من أصول مملوكة لشركة Hbit، وهي شركة تابعة أخرى.

شركة نيو هيو تكنولوجي مملوكة بالأغلبية لرجل الأعمال الصيني لين لي، الذي أنشأ أيضًا هوبي غلوبال، وهي تحتل المرتبة الـ٢٠ بين بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم من حيث حجم التداول. في ١٣ نوفمبر، كشفت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع "لي" للحصول على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة ولا تحمل فائدة بحد أقصى ١٤ مليون دولار لتغطية التزامات العملاء. ومع ذلك، كتبت الشركة:

"ومع ذلك، يتوقع مجلس الإدارة أن الأداء المالي للمجموعة قد يتأثر بشكل جوهري وسلبي في حالة عدم حل الحادث. وسيناقش المجلس مع مدقق حسابات المجموعة لمناقشة تأثير الحادث على المركز المالي للمجموعة."

يبدو أن الأخبار قد أثارت أعصاب المستثمرين على تويتر بعد الارتباك الأولي الذي أحاط بالاسم السابق للشركة، هوبي غلوبال. وفي هذا الصدد أصدرت البورصة الإيضاح التالي: