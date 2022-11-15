وسط انهيار إف تي إكس، صناديق العملات المشفرة تشهد أكبر تدفقات داخلة خلال ١٤ أسبوعًا

تام شمس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:41 صباحاً - ارتفعت التدفقات إلى منتجات الاستثمار في العملات المشفرة بشكل حاد الأسبوع الماضي حيث اشترى المستثمرون المؤسسيون الانخفاض وسط الانهيار في جميع أنحاء السوق الناجم عن إفلاس إف تي إكس وألاميدا ريسرش.

حيث شهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات إجمالية بلغت ٤٢ مليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم ١٣ نوفمبر، وهي أكبر زيادة خلال ١٤ أسبوعًا، وفقًا لبيانات كوين شيرز. وقد شهدت منتجات بيتكوين الاستثمارية أكبر تدفقات داخلة بقيمة ١٩ مليون دولار، تليها الصناديق متعددة الأصول وإيثريوم بمبلغ ٨,٦ ملايين دولار و٥,٩ ملايين دولار على التوالي.

كان المستثمرون يراهنون أيضًا على حدوث مزيد من التدهور في ظروف السوق، حيث سجلت منتجات بيتكوين القصيرة ٤,٨ ملايين دولار في التدفقات الأسبوعية.

كما تم تسجيل صافي التدفقات الوافدة عبر جميع المناطق الرئيسية، بقيادة الولايات المتحدة (٢٩ مليون دولار) والبرازيل (٨ ملايين دولار) وكندا (٤,٣ ملايين دولار).

على الرغم من أن المستثمرين كانوا يشترون منتجات استثمارية للعملات المشفرة، توترت نظرتهم لأسهم بلوكتشين. حيث كشفت بيانات كوين شيرز أن أسهم بلوكتشين سجلت ٣٢ مليون دولار في التدفقات الخارجية الأسبوعية، وهي الأكبر منذ مايو. وفي الوقت نفسه، سجلت سوق الأسهم الأوسع نطاقًا أفضل أسبوع من المكاسب منذ مارس، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية بنسبة ٨,١٪ وسط أرقام تضخم أضعف من المتوقع.