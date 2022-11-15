تام شمس - الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:41 صباحاً - منذ ساعة
زعمت السلطات أن شين هيون سيونغ كسب ما يقرب من ١٠٥ ملايين دولار من الأرباح من المبيعات غير القانونية لتوكنات LUNA قبل انهيار تيرا
ورد أن السلطات في كوريا الجنوبية طلبت من الشريك المؤسس لشركة تيرافورم لابز، شين هيون سيونغ، المعروف أيضًا باسم دانييل شين، الظهور كجزء من تحقيق في انهيار الشركة.
ووفقًا لتقرير صدر يوم ١٤ نوفمبر من هانكيوريه، أعلن فريق التحقيق المشترك في الجرائم المالية والأوراق المالية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أن شين ينبغي أن يمثل أمام النيابة العامة في وقتٍ ما من هذا الأسبوع. وبحسب ما ورد زعمت السلطات أن الشريك المؤسس لشركة تيرا امتلك العديد من توكنات LUNA - منذ تغيير علامتها التجارية Lun Classic (LUNC) - دون علم المستثمرين الأفراد وحقق ما يقرب من ١٤٠ مليار وون - أي أكثر من ١٠٥ مليون دولار في وقت كتابة المقالة - في الأرباح من المبيعات غير القانونية قبل انهيار الشركة.
وقد أوضح محامي شين قائلًا إن "التقارير التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي شين هيون سيونغ باع توكنات لونا في نقطة عالية وحقق أرباحًا أو أنه حقق أرباحًا من خلال طرق أخرى غير قانونية غير صحيحة".
ووفقًا للملف الشخصي لشين على لينكد إن، فإنه لم يشارك في تيرافورم لابز منذ يناير ٢٠٢٠ - على الرغم من أن هذا لا يتضمن معلومات عن الاستثمارات في الشركة. وقد أسس شين شركة تشاي كوربوريشن للتكنولوجيا المالية، حيث يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي.
كانت هذه تفاصيل خبر المدعون العامون في كوريا الجنوبية يدعون المؤسس المشارك لشركة تيرا "شين هيون سيونغ" إلى التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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