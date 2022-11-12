هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تطلب من إف تي إكس تعليق عمليات الذراع الأوروبية قبل الإفلاس

تام شمس - السبت 12 نوفمبر 2022 12:52 صباحاً - ورد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، أو CySEC، أصدرت بيانًا وسط تقديم إف تي إكس لطلب إفلاس بموجب الفصل ١١ في الولايات المتحدة يطلب من البورصة وقف عمليات ذراعها في أوروبا.

ووفقًا لتقرير رويترز يوم ١١ نوفمبر، قالت CySEC إنها طلبت من إف تي إكس أوروبا "تعليق عملياتها والمضي قدمًا على الفور في عدد من الإجراءات لحماية المستثمرين" يوم ٩ نوفمبر. ولتكرار دعوتها إلى بورصة العملات المشفرة، نظرًا لأن إف تي إكس أوروبا هي واحدة من حوالي ١٣٠ شركة في مجموعة إف تي إكس ستقدم طلبًا للإفلاس.

وافقت CySEC على عمل ذراع إف تي إكس في الدولة الجزيرة من مقرها الإقليمي في مارس، مع وجود مقرها الأوروبي في سويسرا. وسط مشكلات السيولة في إف تي إكس، استجاب صانعو السياسة المالية العالمية باقتراحات بشأن لوائح إضافية بشأن شركات العملات المشفرة، بالإضافة إلى تجميد الأصول مع الشركات المحلية في البورصة، كما كان الحال في جزر البهاما.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس سام بانكمان فرايد يوم ١١ نوفمبر إنه سيعمل على "توضيح الأوضاع فيما يتعلق باستعادة المستخدمين" في أقرب وقت ممكن. وقد استقال وسط إجراءات الإفلاس، وتولى جون راي منصب الرئيس التنفيذي.