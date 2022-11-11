المحتفظون بالعملات الذين يعانون من خسارة يُبقون ٥٠٪ من عرض بيتكوين بعد انخفاض سعر بيتكوين بمقدار ٥,٧ آلاف دولار

تام شمس - الجمعة 11 نوفمبر 2022 11:41 مساءً - تسجل بيتكوين أرقامًا قياسية لا تحسد عليها هذا الأسبوع، حيث يخوض المحتفظون بالعملات الصغار والكبار بعض الآلام الكبيرة.

وتُظهر البيانات من شركة التحليلات على السلسلة غلاسنود أن أكثر من ثلث عرض بيتكوين يتم احتجازه من قبل المحتفظين بالعملات على المدى الطويل (LTHs) - في أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

المحتفظون بالعملات على المدى الطويل يتحملون خسائر غير محققة

لقد تعرضت الربحية لضربة خطيرة في الأيام الأخيرة، وتؤكد البيانات على السلسلة أنه حتى أكثر المستثمرين خبرة يعانون من الخسائر.

فنظرًا لانهيار زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال عامين عند ١٥٦٠٠ دولار، بدأ المستثمرون في خسارة كبيرة، وعند المستويات الحالية البالغة ١٧٢٠٠ دولار، لم يكن الوضع أفضل بكثير.

وتُظهر غلاسنود أن المحتفظين بالعملات على المدى الطويل كانت تحتفظ بنسبة ٣٥,٤٪ من عرض بيتكوين - أكثر من ٥,٩ ملايين عملة - بخسارة في ٩ نوفمبر، حيث انخفضت بنسبة ١٪ فقط في ١٠ نوفمبر.

بينما أبقى المحتفظون بالعملات المدى القصير (STHs) بنسبة ١٧٪ أخرى من العرض بخسارة، وشكلت نسبة المحتفظين بالعملات على المدى القصير مع أرباح ٠,٠٦٪ فقط من العرض يوم ٩ نوفمبر.

العرض النسبي لبيتكوين على المدى الطويل/القصير في مخطط الربح/ الخسارة. المصدر: غلاسنود

يتم تصنيف عنوان المحفظة على أنه LTH أو STH إذا احتفظ بعملات لأكثر من ١٥٥ يومًا أو أقل، على التوالي.

العدد الإجمالي لعناوين البيتكوين مع ربح - ٥٠٪ - هو الآن في أدنى مستوياته منذ مارس ٢٠٢٠ في أعقاب انهيار كوفيد-١٩.

مخطط نسبة عناوين بيتكوين مع ربح. المصدر: غلاسنود

زوج بيتكوين مقابل الدولار يشهد تقاطعًا غير مسبوق لخط الاتجاه

وتؤكد الأرقام الأخرى على السلسلة كيف تمكنت الربحية من الانخفاض إلى هذا الحد.

ووفقًا لبيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو، شهدت بيتكوين انخفاض متوسطها المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم (MA) إلى ما دون نظيره على مدى ٢٠٠ أسبوع للمرة الأولى على الإطلاق.

وبعبارة أخرى، كان سعر البيتكوين خلال الـ ٢٠٠ يوم الماضية، من الناحية النسبية، منخفضًا بشكل فريد مقارنة بالأنماط التاريخية.

حيث علق حساب تحليلات تويتر الشهير TXMC Trades قائلًا: "هذه واحدة جديدة".

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة أسبوع واحد (بيتستامب) بمتوسط ​​متحرك ٢٠٠ يوم و ٢٠٠ أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو

حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع هو خط سعر السوق الهابط الرئيسي في الرمال، والذي انتهكته البيتكوين باستمرار هذا العام.

مع ذلك، يستمر خط الاتجاه في الزيادة ولم ينخفض ​​أبدًا.

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