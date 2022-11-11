العملات المستقرة الرئيسية تتزعزع مع تقلبات السوق وزيادة عمليات الاسترداد

تام شمس - الجمعة 11 نوفمبر 2022 05:45 مساءً - إن انخفاض أسعار العملات المشفرة ليس النتيجة الوحيدة لانتشار أزمة العملات المشفرة التي تسببها إف تي إكس هذا الأسبوع.

حيث أثر تقلب السوق الكبير هذا الأسبوع الناجم عن انهيار بورصة إف تي إكس على العملات المستقرة مع فك العديد منها مؤقتًا.

Crypto market volatility has gone up tremendously in the last few days amid the FTT/FTX downfall.



How are stablecoins doing in this environment? 🧵



Tether's price shortly declined to $0.97 today as redemptions surpass $600M in the last 2 days. pic.twitter.com/52eAtBs3NP — Julio Moreno (@jjcmoreno) November 10, 2022

لجوليو مورينو كبير محللي CryptoQuant، شهدت جميع العملات المستقرة تقريبًا مستوى من تقلب سعر الصرف هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن العملة المستقرة المهيمنة في العالم، تيثر (USDT) انخفضت مؤقتًا إلى ٠,٩٧ دولار يوم ١٠ نوفمبر حيث تجاوزت عمليات الاسترداد ٦٠٠ مليون دولار خلال اليومين الماضيين.

تشير تقارير كوين غيكو حاليًا إلى أن USDT لا يزال أقل قليلًا من سعره، حيث يتم تداوله عند ٠,٩٩٨ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

وقد أفاد كوينتيليغراف عن حادثة تفكيك تيثر مستشهدًا بأدلة على أن إف تي إكس وشركتها الشقيقة ألاميدا ريسرش كانتا تحاولان بيع USDT.

لم تكن عملة USDC من سيركل محصنة من التقلبات أيضًا، حيث تجاوزت عمليات الاسترداد مليار دولار. حيث انخفضت العملة المستقرة إلى ٠,٩٧٧ دولارًا لفترة وجيزة جدًا أمس لكنها استعادت ربطها بسرعة، وفقًا لكوين غيكو.

وقد أشار مورينو أن عمليات استرداد ترو يو إس دي (TUSD) تجاوزت بالكاد مليون دولار، لكن هذا لم يمنع فك الارتباط إلى ٠,٩٨ دولار أمس. وأشار إلى أن العملة المستقرة باكس دولار (USDP) انخفضت إلى مستوى منخفض يصل إلى ٠,٩٦ دولار مع وصول عمليات الاسترداد إلى ١٠٠ مليون دولار.

كان هناك بعض التقلب في عملة باينانس المستقرة، BinanceUSD (BUSD)، في بورصة جيميني، مما أدى إلى انخفاض قصير إلى ٠,٩٨ دولار.

ولا تزال عملة USDD المستقرة الخوارزمية من ترون بعيدة عن ربطها، حيث يتم تداولها حاليًا عند ٠,٩٧٣ دولار، وفقًا لكوين غيكو. حيث انخفض إلى ٠,٩٥٢ دولار يوم أمس عند ذروة التقلب.

تتزايد المخاوف بشأن الدعم الجانبي للعملة المستقرة حيث انخفض سعر ترون (TRX)، والذي يستخدم لاسترداد USDD، بنسبة ١٢٪ منذ بداية الأسبوع. كما اتهم جاستن صن إف تي إكس وألاميدا ببيع USDD على المكشوف.

تزامنت حوادث فك الارتباط مع خروج عدد كبير من العملات المستقرة من بورصة إف تي إكس يوم ١٠ نوفمبر.

وفي وقت كتابة هذه المقالة، عادت معظم العملات المستقرة الرئيسية بما في ذلك USDC وBUSD وUSDP وGUSD وTUSD إلى ربط عملتها بالدولار الأمريكي، مما يعني أن المشاركين في السوق الذين يخشون انهيار عملة مستقرة أخرى من نوع تيرا يمكن أن يتنفسوا بسهولة مرة أخرى في الوقت الحالي.

تعافت الأسواق بشكل هامشي من هزيمة الأمس مع مكاسب بنسبة ٥٪ في إجمالي الرسملة السوقية التي عادت إلى ما يزيد عن ٩٠٠ مليار دولار مرة أخرى.