العملات المستقرة الرئيسية تتزعزع مع تقلبات السوق وزيادة عمليات الاسترداد

تام شمس - الجمعة 11 نوفمبر 2022 05:45 مساءً - إن انخفاض أسعار العملات المشفرة ليس النتيجة الوحيدة لانتشار أزمة العملات المشفرة التي تسببها إف تي إكس هذا الأسبوع.

حيث أثر تقلب السوق الكبير هذا الأسبوع الناجم عن انهيار بورصة إف تي إكس على العملات المستقرة مع فك العديد منها مؤقتًا.

Crypto market volatility has gone up tremendously in the last few days amid the FTT/FTX downfall.



How are stablecoins doing in this environment? 🧵



Tether's price shortly declined to $0.97 today as redemptions surpass $600M in the last 2 days. pic.twitter.com/52eAtBs3NP