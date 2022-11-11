الشائعات حول سام بانكمان فرايد وسقوط إف تي إكس تستمر

تام شمس - الجمعة 11 نوفمبر 2022 05:45 مساءً - لا يزال مجتمع العملات المشفرة يتعرض للقصف بالشائعات والمؤامرات التي تدخل في اليوم الخامس من سقوط إف تي إكس.

ومن التقارير التي تفيد بأن سام بانكمان فرايد (SBF) قد تم اعتقاله على مدرج المطار في مطار جزر الباهاما إلى شائعات بأن موظفي البورصة يحاولون بيع أصول الشركة، كان من الصعب جدًا على المجتمع فصل الحقيقة عن الخيال.

كان PAULY.SOL، مؤسس مشروع التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)‏، Not Larva Labs، من أوائل من أثار شائعات اعتقال سام بانكمان فرايد. أعاد مؤسس التوكنات غير القابلة للاستبدال تغريد منشور لخريطة Flightradar٢٤ أفادت بأنه تم إيقاف طائرة خاصة لمدة ٤٠ دقيقة تقريبًا أثناء توجهها إلى ميامي من ناساو - عاصمة جزر الباهاما حيث يقع المقر الرئيسي لشركة إف تي إكس.

وقد رد العديد من أعضاء المجتمع على الموضوع بصور لسام بانكمان فرايد تم تحريرها في اعتقالات الشرطة، مما يسلط الضوء على إمكانية نقل طائرة خاصة لمدير إف تي إكس التنفيذي. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك تأكيد على أن هذا هو بالفعل سام بانكمان فرايد.

وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير نقلًا عن مصادر مجهولة أن موظفي البورصة المنهارة يعملون لمحاولة بيع أصول الشركة أثناء غياب رئيسهم التنفيذي. وبحسب ما ورد تشمل الأصول منصة المقاصة الإلكترونية Embed وحقوق التسمية لساحة إف تي إكس في ميامي.

وبغض النظر عن ذلك، ادعى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن العديد من موظفي إف تي إكس قد استثمروا مدخرات حياتهم في الشركة بسبب ثقتهم في سام بانكمان فرايد. ومع ذلك، يخشى الموظفون الآن أن أموالهم قد تم إرسالها إلى ألاميدا ريسرش. بالإضافة إلى ذلك، زعم تقرير نقلًا عن مصادر مجهولة أن سام بانكمان فرايد كان يبيع الأسهم بخصم ٥٠٪ لموظفي البورصة في الربيع.

وفي حين تستمر الشائعات في إثارة الذعر داخل سوق العملات المشفرة، فإن الكثير من المعلومات الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المختلفة هي معلومات غير مؤكدة من مصادر مجهولة.