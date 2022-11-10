عاجل: يبدو أن إف تي إكس قد استأنفت عمليات السحب حسبما تعرض بيانات بلوكتشين

وفقًا لبيانات من إيثرسكان يوم ١٠ نوفمبر، يبدو أن إف تي إكس قد استأنفت عمليات السحب. حيث استأنف عنوان المحفظة الساخنة للبورصة، التي ظلت غير نشطة بعد أن أعلنت إف تي إكس يوم ٨ نوفمبر أنها ستوقف جميع عمليات سحب المستخدمين، أنشطتها اعتبارًا من الساعة ٣:٥٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق. وتُظهر بيانات بلوكتشين أن أنواعًا متعددة من التوكنات وكميات كبيرة من المعاملات قد تركت المحفظة الساخنة منذ ذلك الحين، والتي يبلغ رصيدها ٤٦٩ مليون دولار في وقت كتابة المقالة.

في وقتٍ سابق اليوم، صرح سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس، على تويتر أن إف تي إكس لديها حوالي ١٦ مليار دولار من إجمالي الأصول مقابل ١٠ مليارات دولار من إجمالي الخصوم. ومع ذلك، تعاني البورصة من أزمة سيولة كبيرة حيث انخفض توكن FTT الأصلي، والذي تستخدمه إف تي إكس جزئيًا كضمان، بأكثر من ٨ مليارات دولار في الأسبوع الماضي. وقد تضاعف ذلك بأكثر من ٥ مليارات دولار من طلبات سحب المستهلكين يوم الأحد، بالإضافة إلى مزاعم بأن البورصة كانت تقرض ودائعًا لشركة تداول العملات المشفرة ألاميدا ريسرش. وقد صرح بانكمان فرايد أنه كان يحاول زيادة رأس مال جديد لحل الوضع بعد فشل خطة الإنقاذ من باينانس.

على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي، إلا أن العديد من التقارير غير المؤكدة من قبل مستخدمي تويتر، إلى جانب المزيد من بيانات بلوكتشين، تُظهر أنه يتم بالفعل سحب الأموال من البورصة. ومع ذلك، اشتكى آخرون من أنهم ما زالوا ينتظرون طلبات السحب المقدمة منذ أيام لتتم معالجتها. يتم حاليًا مغادرة الأموال من محفظة إف تي إكس الساخنة بمعدل ٢ إلى ٣ معاملات تقريبًا في الدقيقة.