تيثر تجمد ٤٦ مليون دولار من توكنات USDT الخاصة بإف تي إكس، مما يشكل سابقة جديدة

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 08:46 مساءً - وفقًا لبيانات معاملات بلوكتشين المقدمة من WhaleAlert.io يوم ١٠ نوفمبر، يبدو أن تيثر جمدت ٤٦٣٦٠٧٠١ USDT (٤٦٢٧٤٤٧٢ دولارًا أمريكيًا) مملوكة لبورصة العملات المشفرة إف تي إكس في محفظة ترون بلوكتشين الخاصة بها. تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من بدء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية التحقيق في إف تي إكس بشأن أزمة السيولة لديها.

وقد صرح متحدث باسم تيثر يوم ١١ أكتوبر أن الشركة تجمد المحافظ الخاصة فقط عندما تتلقى الشركة طلبًا شرعيًا من وكيل إنفاذ قانون معتمد للقيام بذلك وأننا "لا نقوم بتجميد محافظ البورصات أو الخدمات". إذا تم التأكيد، فإن التجميد المفروض على محفظة إف تي إكس سيكون الأول من نوعه. وفي اليوم نفسه، أمرت السلطات اليابانية إف تي إكس بوقف عملياتها في البلاد بعد أن أوقفت البورصة عمليات السحب.

وقد صرح المتحدث باسم تيثر الذي تواصل معه كوينتيليغراف قائلًا: "بينما لا يمكننا التعليق على وجه التحديد، تجري تيثر بشكل روتيني حوارًا مفتوحًا مع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية، كجزء من الالتزام بالتعاون والشفافية والمساءلة".

"وسط شائعات عن الإفلاس في بورصة العملات المشفرة إف تي إكس والمخاوف بشأن الظروف المالية لألاميدا ريسرش، نود أولًا وقبل كل شيء أن نكون لسان حال نظام العملات المشفرة البيئي بأكمله ونكرر أن أزمة واحدة لا تصنع صناعة."

وردًا على العديد من الشائعات غير المؤكدة بأن تيثر تحتجز USDT للبورصة المتعثرة، كرر المتحدث الرسمي أن تيثر ليس لديها ائتمان تجاه إف تي إكس ولا شركة التداول التابعة لها ألاميدا ريسرش. وقال المصدر إن "توكنات تيثر مدعومة بنسبة ١٠٠٪ باحتياطياتنا، والأصول التي تدعم الاحتياطيات تتجاوز المطلوبات. تمتلك تيثر محفظة قوية ومتحفظة وسائلة، تشمل النقد وما يعادله من النقد وخزائن الولايات المتحدة"، مضيفًا: "ستواصل تيثر التركيز على حماية تلك الاحتياطيات".