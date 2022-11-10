شركة أجهزة المحافظ "ليدجر" تأثرت بزلزال إف تي إكس - رئيس التكنولوجيا

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 08:46 مساءً - واجهت شركة محفظة العملات المشفرة القائمة على الأجهزة "ليدجر" بعض المشكلات بسبب التدفقات الهائلة من بورصات العملات المشفرة وسط حمام دم إف تي إكس، وفقًا لما ذكره كبير مسؤولي التكنولوجيا.

أفاد تشارلز غيليميت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ليدجر، في بيان على تويتر، أن ليدجر شهدت "استخدامًا هائلًا" لمنصاتها وعانت من "بعض تحديات قابلية التوسع" يوم ٩ نوفمبر.

وقد ألقى غيليميت باللوم عن مشكلات ليدجر على نتائج الأزمة المستمرة في بورصة العملات المشفرة العالمية الرائدة، إف تي إكس. حيث قال كبير مسؤولي التكنولوجيا إن مستثمري العملات المشفرة قاموا بشكل متزايد بتفريغ ممتلكاتهم من بورصات العملات المشفرة إلى ليدجر، مشيرًا إلى أنه:

"بعد زلزال إف تي إكس، كان هناك تدفق هائل من البورصات إلى حلول الأمان والسيادة الذاتية من ليدجر."

ووفقًا لغيليميت، كان من المفترض أن تقوم ليدجر بحل الانقطاعات اعتبارًا من الساعة ٥:٣٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.

أبلغت ليدجر لأول مرة عن مشكلات المحفظة يوم ٩ نوفمبر في حوالي الساعة ١١:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وأعلن رسميًا أن تطبيق واجهة محفظة الأجهزة الخاص بها "ليدجر لايف" كانت تعاني من انخفاض أداء الخادم.

حيث قالت ليدجر في تغريدة: "قد تختلف المشكلات المحددة، بما في ذلك الاتصال بعلامة التبويب My Ledger وإجراء فحص حقيقي"، مضيفًا أن أصول العميل آمنة.

انتقلت شركة أجهزة المحافظ لاحقًا إلى تويتر لتعلن أنها أصلحت انقطاع الخادم بعد حوالي ساعة واحدة من اكتشاف المشكلة. حيث قالت ليدجر: "تم حل مشكلة انقطاع الخادم لدينا وجميع الأنظمة تعمل"، مضيفةً أنه تم حل مشكلة انقطاع الخوادم الخاصة بهم وأن جميع الأنظمة تعمل.

سابقًا، أعلن دعم ليدجر أيضًا عن إيقافه مؤقتًا لمبادلات إف تي إكس وFTX.US على ليدجر لايف. أطلقت ليدجر تكامل المبادلة مع إف تي إكس في يوليو ٢٠٢٢.

ووفقًا لسلسلة تغريدات ليدجر على تويتر، تسببت حالات الانقطاع في عدم قدرة بعض المستخدمين على إرسال أي معاملات باستخدام ليدجر لايف، بما في ذلك عمليات السحب.

كان مجتمع العملات المشفرة سريعًا في الاستجابة للمشكلات على الرغم من أن الكثيرين ظلوا واثقين من عمليات ليدجر وسط مشكلات السوق الأكبر. انتقد بعض مراقبي الصناعة ليدجر لاختيارها صياغة خاطئة للتواصل مع عملائها وسط المشكلات المستمرة في إف تي إكس. يبدو أن الناس قد استفزوا من صياغة ليدجر التي تقول إن "الأصول آمنة" نظرًا لأن مؤسس إف تي إكس، سام بانكمان فرايد، قد أدلى بتصريح مماثل على تويتر يوم ٧ نوفمبر، فقط ليحذفه في اليوم التالي.

حيث أعلن بانكمان فرايد في تغريدته: "إف تي إكس بخير. والأصول بخير"، وذلك قبل ساعات فقط من قيام البورصة بإيقاف جميع عمليات سحب العملات المشفرة بعد أن أصبحت غير قادرة على معالجة مثل هذه المعاملات.

جاءت الإصدارات الأخيرة من ليدجر لايف في الوقت الذي شهدت فيه ليدجر أحد "أعلى أيام حركة المرور على الإطلاق"، حسبما قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في ليدجر لكوينتيليغراف. وأشار إلى أن "حركة المرور زادت بشكل كبير بمرور الوقت، حتى بدون أحداث الصناعة الكبرى"، مضيفًا أن ليدجر شهدت أيضًا في السابق ارتفاعًا كبيرًا في حركة المرور بعد إفلاس سيلسيوس، واختراق سولانا بالإضافة إلى السحب الجماعي من إف تي إكس.