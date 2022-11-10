عملة ترون المستقرة USDD تفقد ربطها بالدولار بسبب عمليات بيع مشتبه بها من قبل ألاميدا ريسرش

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 08:46 مساءً - في أبريل ٢٠٢٢، أطلقت شبكة ترون USDD، وهو توكن مرتبط بالدولار الأمريكي باعتباره "عملة مستقرة ذات ضمان زائد"، مما يعني أن احتمالية الانزلاق إلى أقل من دولار واحد يجب أن تكون أقل بسبب الاحتياطيات المفرطة التي تدعم تقييمها.

عملة USDD المستقرة تنزلق إلى ما دون ١ دولار

ولكن لم يكن ذلك كافيًا للحفاظ على سعر USDD ثابتًا عند ١ دولار يوم ٨ نوفمبر عندما تخلصت بعض الحيتان من أكثر من ١١ مليون توكن USDD للسعي وراء العملات المستقرة المنافسة تيثر USDT وUSDC. بعد ذلك بيوم واحد، انخفض سعرUSDD مقابل الدولار الأمريكي إلى ٠,٩٦ دولار، تبعه انتعاش متواضع إلى ٠,٩٨ دولار يوم ١٠ نوفمبر.

أداء سعر USDD على إطار زمني معدل على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: مساري

كان ضغط البيع مرئيًا على نطاق أوسع في تجمع سيولة USDD على بروتوكول التمويل اللامركزي لشركة كيرف. واعتبارًا من ١٠ نوفمبر، كان المجمع غير متوازن بشكل كبير، حيث يمتلك ما يقرب من ٨٢,٥٠٪ من USDD والباقي في عملات USDT وUSDC وداي المستقرة.

يتكهن مؤسس ترون، جستن صن، بأن ألاميدا ريسرش، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة يرأسه سام بانكمان فرايد، يمكن أن يكون الحوت الذي يتخلى عن ممتلكاته من USDD لتجنب الإفلاس. وقد أفادت التقارير أن الميزانية العمومية لشركة ألاميدا كانت ٥٠٪ FTT، وهو توكن إف تي إكس الأصلي الذي انخفض مؤخرًا بأكثر من ٩٠٪.

احتياطيات الضمان الخاطئة

يتم إصدار USDD من قبل ترون داو ريزيرف (TDR)، والذي يعمل أيضًا كوصي على ضماناته. يعتبر TDR مسؤولًا بشكل أساسي عن بيع الضمانات للحفاظ على ربط USDD بالدولار الأمريكي في حالة حدوث صدمة من جانب البيع.

ومن الناحية النظرية، يبدو أن USDD مدعومًا بشكل كافٍ بمجموعة من الضمانات المشفرة بقيمة ٢ مليار دولار في شكل بيتكوين وترون (TRX) وUSDC، حيث ورد أن الاحتياطيات تفوق المعروض من العملات المستقرة بأكثر من ٢٨٣٪.

عرض USDD مقابل الضمان. المصدر: USDD.io

لكن هناك مشكلة.

في الوقت الحالي، فإن جميع قيمة ضمانات العملة المستقرة تقريبًا في محافظ احتياطي TDR مرهونة وتحقق عوائد في JustLend، وهو أكبر بروتوكول إقراض في نظام ترون البيئي من حيث إجمالي القيمة المقفلة (TVL). وفي الوقت نفسه، فإن ٩٩٪ من ضمانات TRX مقفلة داخل عقد "الحوكمة".

يبدو أيضًا أن TDR غير صحيح بما في ذلك TRX المحروقة بقيمة تزيد عن ٧٢٥ مليون دولار كضمان. وبشكل عام، هذا يترك المنظمة المستقلة اللامركزية مع حوالي ٦٠٠ مليون دولار من USDC و٢٣٦ مليون دولار من بيتكوين في احتياطياتها القابلة للتسييل.

وبعبارة أخرى، بلغت نسبة الضمانات ١١٣٪ تقريبًا مقابل ٢٨٣٪ تفاخرت بها.

تنخفض أسعار بيتكوين وTRX

يمكن أن تتقلب نسبة ضمانات USDD بشكل أكبر حيث تتعرض أصولها الاحتياطية، BTC وTRX، لانخفاض في الأسعار.

والجدير بالذكر أن سعر بيتكوين قد انخفض بأكثر من ٢٢٪ منذ أسبوع حتى الآن إلى حوالي ١٦٥٠٠ دولار في انهيار سوق العملات المشفرة بقيادة فشل ألاميدا-إف تي إكس. من ناحية أخرى، قضت TRX على ما يقرب من ١٢٪ من قيمتها في نفس الفترة، وتم تداولها عند حوالي ٠,٠٥ دولار يوم ١٠ نوفمبر.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج TRX مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

يتطلع توكن Tron الآن إلى حدوث كسر دون التقاء الدعم طويل الأمد، والذي يشتمل على متوسطه المتحرك الأسي على مدى ٢٠٠ أسبوع (الموجة الزرقاء) بالقرب من ٠,٠٥٢ دولار وخط فيبوناتشي ٠,٢٣٦ بالقرب من ٠,٠٥٥ دولار.

قد يدفع هذا TRX إلى انخفاض ممتد نحو نطاق ٠,٠٢٢ دولار - ٠,٠٣٠ دولار (محدد باللون الأحمر في المخطط البياني أعلاه). كانت هذه المنطقة مفيدة كقناة دمج من أغسطس ٢٠٢٠ إلى يناير ٢٠٢١ ومن يناير ٢٠١٩ إلى يوليو ٢٠٢١.

علاوة على ذلك، كانت بمثابة دعم بين فبراير ونوفمبر ٢٠١٨.

في الوقت نفسه، دخلت بيتكوين مرحلة الانهيار لنمط الكأس والمقبض المعكوس السائد، وتتطلع الآن إلى ١٤٠٠٠ دولار كهدف هبوطي أساسي لها.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج BTC مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

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