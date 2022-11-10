صندوق غراي سكيل بيتكوين ترست يسجل انخفاضًا بنسبة ٤١٪ وسط انهيار إف تي إكس

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 06:49 مساءً - بعد السحب الجماعي الذي تسبب أزمة لإف تي إكس، الذي تسارع بحلول ٧ نوفمبر، بدأ سعر البيتكوين في الانحدار، وفي وقت كتابة هذا التقرير، فقد ٢١٪ في خمسة أيام. من بين ضحايا الانهيار السريع للسوق كان أكبر صندوق بيتكوين مؤسسي في العالم، غراي سكيل بيتكوين ترست (GBTC).

في ٩ نوفمبر، أغلقت GBTC بخصم قياسي بنسبة ٤١٪، مع سعر السهم الواحد عند ٨,٧٦ دولارات. وبشكل عام، كانت GBTC تتراجع تدريجيًا لمدة عام تقريبًا منذ أن بلغت ذروتها عند ٥١,٤٧ دولارًا للسهم يوم ١٢ نوفمبر ٢٠٢١.

وتكمن المشكلة الهيكلية لـ GBTC في حقيقة أنه صندوق استئماني استثماري مع عدم إنشاء أسهمه بحرية ولا يقدم برنامج استرداد. وتؤدي عدم الكفاءة هذا إلى تباينات كبيرة في الأسعار مقابل مقتنيات البيتكوين الأساسية للصندوق.

وهذا هو السبب وراء محاولة غراي سكيل تحويل GBTC إلى صندوق تداول في البورصة (ETF)، والذي يسمح لصانع السوق بإنشاء الأسهم واستردادها، مما يضمن أن يكون فرق السعر بالزيادة أو الخصم، في معظم الأوقات، بحدٍ أدنى.

كانت الشركة تنتظر قرارًا نهائيًا من هيئة الأوراق المالية (SEC) منذ تقديم طلبها في أكتوبر ٢٠٢١. وفي ٢٩ يونيو، رفضت الهيئة بشكل رسمي طلب غراي سكيل لتحويل GBTC إلى صندوق بيتكوين متداول بالبورصة. ثم قررت غراي سكيل الذهاب إلى المحكمة - ويوم ١١ أكتوبر، قدمت المذكرة القانونية الافتتاحية للطعن في قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات.

بدأت أزمة السوق الحالية يوم ٢ نوفمبر، بعد تقارير تفيد بأن ميزانية عمومية مسربة من شركة ألاميدا ريسرش التي أسسها سام بانكمان فرايد تشير إلى أن الشركة تمتلك قدرًا كبيرًا من توكنات FTT، وهو التوكن الأصلي لبورصة العملات المشفرة إف تي إكس. وقد أدى امتلاك شركة تداول كبيرة الكثير من أصل واحد إلى انتشار المخاوف بين مجتمع العملات المشفرة وأثار تساؤلات بشأن العلاقة بين ألاميدا وإف تي إكس.