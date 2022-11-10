سعر بيتكوين ينخفض إلى أدنى مستوى له خلال عدة سنوات عند ١٥,٦ ألف دولار، والمحللون يتوقعون المزيد من الانخفاض

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 06:49 مساءً - تتعثر معنويات المستثمرين في سوق العملات المشفرة بعد أن قررت باينانس إلغاء اتفاقها مع إف تي إكس لشراء بورصة العملات المشفرة المتعثرة. وقد أدت الأحداث إلى انخفاض عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى سنوي جديد، بينما تعرضت العملات البديلة الأخرى أيضًا لتراجع حاد.

وتُظهر البيانات الواردة من كوينتيليغراف أن البيتكوين تنخفض إلى ١٥٦٩٨ دولارًا وسط الفوضى الناجمة عن احتمال إفلاس إف تي إكس وفشل صفقة باينانس. ويلجأ المحللون إلى المخططات البيانية الفنية لمحاولة إيجاد مسار السعر التالي.

محللٌ يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي مع دعم قصير عند ١٢ ألف دولار

قال محلل السوق المستقل CanteringClark إن سعر بيتكوين قد يجد ارتدادًا قصير الأجل عند ١٥٠٠٠ دولار. ومستشهدًا بمجموعة متنوعة من المؤشرات، اقترح المحللون أن بيتكوين قد تستقر في النهاية حول المستوى ١٢٠٠٠ دولار.

هل سينخفض ​​سعر البيتكوين عن المتوسطات المتحركة الرئيسية متعددة السنوات؟

أوضح المحلل كيلب فرانزن أن المتوسط ​​المتحرك المقدر (EMA) هو مؤشر يستخدم لقياس السعر خلال فترة زمنية معينة. ووفقًا لفرانزن، إذا استمر سعر البيتكوين في الانخفاض، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخها التي يتم فيها تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة ٥٢ أسبوعًا و١٠٤ أسبوعًا دون المتوسط ​​المتحرك لـ ١٥٦ أسبوعًا.

الخوف يتزايد والمستثمرون يبيعون بخسارة

يسلط Dave the wave، وهو محلل سوق مستقل، الضوء على مخاوف السوق المتزايدة المحيطة بالبيتكوين باستخدام منحنى النمو اللوغاريتمي. ووفقًا لـ Dave، إذا أغلقت شمعة بيتكوين الشهرية عند أقل من ١٦٩٠٧ دولارات، فإن نمو بيتكوين سيقلل من استخدام هذا المقياس المهم على المدى الطويل.

ومستشهدًا بمقياس aSOPR على السلسلة، يُظهر تحليل غلاسنود أن المنفقين يبيعون بخسارة ١٠٪، وهو أمر لم يحدث منذ عمليات البيع في يونيو ٢٠٢٢.

كان المحللون في جميع أنحاء السوق يأملون في أن محاولة باينانس للاستحواذ على إف تي إكس ستوقف نزيف عمليات البيع الحالية والآن بعد أن تم إلغاء الصفقة، فمن المرجح أن يقوم المستثمرون بتضخيم موقفهم لتجنب المخاطرة.