لماذا ينخفض ​​سوق العملات الرقمية اليوم؟

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 05:55 مساءً - على حد تعبير متداولي العملات المشفرة على تويتر، فإن السوق "في حالة سيئة" اليوم. ومع اقتراب الإغلاق اليومي (وفقًا لمخطط الشموع)، يبدو أن عمليات البيع لبيتكوين (BTC) والعملات البديلة لم تنته بعد.

في ٩ نوفمبر، انخفض سعر بيتكوين إلى أدنى مستوى سنوي جديد عند ١٦٦٦١ دولارًا، مما أدى إلى عودة السعر إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر ٢٠٢٠ عندما بدأ السوق الصاعد وقفز سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٦٩٤٠٠ دولار.

ولا تزال المخاوف بشأن ملاءة إف تي إكس المالية والدور الذي قد تلعبه شركة ألاميدا ريسرش للتداول في الكارثة هو الحافز الأساسي وراء حمام الدم الحالي في السوق. هناك أيضًا شائعات بأن فجوة الميزانية العمومية لشركة إف تي إكس قد تصل إلى ٦ مليارات دولار.

في الوقت الحالي، يعمل المستثمرون على تكثيف نهج تجنب المخاطرة الخاص بهم تجاه الأصول المشفرة الآن بعد أن أصبح من الواضح أن باينانس لن تشتري البورصة المحاصرة.

وفيما يلي بيان رسمي من باينانس:

"نتيجة للعناية الواجبة للشركة، بالإضافة إلى أحدث التقارير الإخبارية المتعلقة بأموال العملاء التي أسيء التعامل معها وتحقيقات الوكالات الأمريكية المزعومة، قررنا أننا لن نتابع الاستحواذ المحتمل على FTX.com." في البداية، كان أملنا أن نكون قادرين على دعم عملاء إف تي إكس لتوفير السيولة، لكن المشكلات خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة. وفي كل مرة يفشل فيها لاعب رئيسي في صناعة ما، سيعاني المستهلكون الأفراد. وقد رأينا على مدى السنوات العديدة الماضية أن النظام البيئي للعملات المشفرة أصبح أكثر مرونة ونعتقد في الوقت المناسب أن الأطراف التي تسيء استخدام أموال المستخدمين سيتم التخلص منها بواسطة السوق الحرة. ومع تطوير الأطر التنظيمية ومع استمرار الصناعة في التطور نحو مزيد من اللامركزية، سيزداد النظام البيئي قوة".

ما هو واضح هو أن الانهيار الداخلي لشركة إف تي إكس وألاميدا له تأثير مدمر على أسعار العملات المشفرة، ولكن هناك عوامل أخرى على المستوى الأكبر تعتمد أيضًا على أسعار العملات المشفرة.

مخاوف من السحب الجماعي للأموال وانتشار الأزمة ترعب السوق

ترددت أصداء كارثة تيرا في مايو ٢٠٢٢ والانهيار النهائي للونا - منذ إعادة تسميتها بلونا كلاسيك - عبر سوق العملات المشفرة، في ذلك الوقت مما تسبب في أول سبعة أسابيع متتالية من الخسائر في تاريخ بيتكوين.

ويرسم المحللون أوجه تشابه بين الأزمة الحالية لإف تي إكس والفجوة الكبيرة في الميزانية وما حدث لتيرا في وقتٍ سابق من هذا العام. وتزيد هذه المخاوف من مخاوف المستثمرين بشأن صناعة العملات المشفرة بشكل عام.

التهديد المستمر من التنظيم

تتمتع صناعة العملات المشفرة والجهات التنظيمية بتاريخ طويل من عدم التوافق إما بسبب المفاهيم الخاطئة المختلفة أو عدم الثقة في حالة الاستخدام الفعلي للأصول الرقمية.

وبدون إطار عمل لتنظيم قطاع العملات المشفرة، تمتلك الدول والولايات المختلفة عددًا كبيرًا من السياسات المتضاربة حول كيفية تصنيف العملات المشفرة كأصول وتحديد ما يشكل نظام دفع قانوني.

ويؤثر عدم الوضوح في هذه المسألة على النمو والابتكار داخل القطاع، ويعتقد العديد من المحللين أن تعميم العملات المشفرة لا يمكن أن يحدث حتى يتم سن مجموعة من القوانين المتفق عليها والمفهومة عالميًا.

تتأثر أصول المخاطرة بشدة بمشاعر المستثمرين، ويمتد هذا الاتجاه إلى بيتكوين والعملات البديلة. وحتى الآن، يستمر تهديد لوائح العملات المشفرة غير الودية، أو في أسوأ الحالات، الحظر التام في التأثير على أسعار العملات المشفرة على أساس شهري تقريبًا.

وبعد كارثة إف تي إكس، قد تبدأ الجهات التنظيمية في تكثيف الإنفاذ الصارم، مع وجود إشارات لذلك بعد أن صرحت ألمانيا أنها تبحث في ممارسات أعمال كوين بيز.

عمليات الاحتيال تؤدي إلى عمليات التصفية وتكرار الضربات لثقة المستثمرين

لعبت عمليات ومخططات الاحتيال والتقلبات الحادة في السوق أيضًا دورًا مهمًا في تحطم أسعار العملات الرقمية طوال عام ٢٠٢٢. كما أن الأخبار والأحداث السيئة التي تعرض سيولة السوق للخطر تُحدث نتائج كارثية بسبب الافتقار إلى التنظيم وحداثة صناعة العملات المشفرة وكون السوق صغيرًا نسبيًا مقارنة بأسواق الأسهم.

كان انهيار LUNA من تيرا وسيلسيوس نتورك بالإضافة إلى سوء استخدام الرافعة المالية وأموال العملاء من قبل ثري آروز كابيتال (٣AC) مسؤولًا عن الضربات المتتالية لأسعار الأصول داخل سوق العملات المشفرة. تعد بيتكوين حاليًا أكبر الأصول من حيث القيمة السوقية في القطاع، وتاريخيًا، تميل أسعار العملات البديلة إلى اتباع أي اتجاه يتجه فيه سعر بيتكوين.

مع انهيار نظام تيرا البيئي وLUNA على نفسه، تم تصحيح سعر بيتكوين بشكل حاد بسبب عمليات التصفية المتعددة التي تحدث داخل تيرا - وانهارت معنويات المستثمرين.

حدث نفس الشيء مع حجم أكبر عندما انهارت فوياجر وثري آروز كابيتال وسيلسيوس، مما أدى إلى محو عشرات المليارات من أموال المستثمرين والبروتوكول.

ما الذي يمكن توقعه في الفترة المتبقية من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٣

إن العوامل التي تؤثر على انخفاض الأسعار في سوق العملات المشفرة مدفوعة بأزمة رأس المال لشركة إف تي إكس، إلى جانب مخاوف المستثمرين من حالات الإفلاس السابقة.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تظل شهية المستثمرين للمخاطرة صامتة، وقد يفكر متداولو العملات المشفرة المحتملون في انتظار الإشارات التي تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته وأن تصبح البيئة التنظيمية أكثر وضوحًا.