CoinMENA وCarlton Real Estate تمكّن مواطني البحرين من شراء العقارات بالعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 08:45 صباحاً -

يمكن لحاملي العملات المشفرة في البحرين الآن شراء عقارات باستخدام ممتلكاتهم من الأصول الرقمية بعد شراكة بين بورصة العملات المشفرة CoinMENA و وكالة العقارات Carlton Real Estate.

ففي بيان صحفي يوم ٨ نوفمبر، توضح الاتفاقية أن مشتري العقارات يمكنهم الدفع لشركة Carlton باستخدام العملات المستقرة، والعملات المشفرة التي تكون قيمتها مرتبطة أو مربوطة بعملة أخرى، مثل USDT وUSDC. وسيتم تسهيل المعاملات بواسطة CoinMENA.

CoinMENA هي شركة من الفئة ٣ منظمة ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي تقدم خدمات الأصول المشفرة إلى مناطق مشتركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن لمستخدمي المنصة ربط حساباتهم المصرفية بمحافظ CoinMENA الخاصة بهم لتسهيل تحويل الأموال.

حيث صرح طلال الطباع ودينا سمعان، مؤسسا CoinMENA، في بيان مشترك أنهما يريان "فرصًا كبيرة" لاستخدام العملات المشفرة لشراء أصول حقيقية مع استمرار تزايد التبني في المملكة.

"بشكل حيوي، تشير هذه الشراكة أيضًا إلى السوق بأن العملات المشفرة آخذة في النضج وتكتسب قبولًا سائدًا كوسيلة تبادل قابلة للتطبيق."

تعمل البحرين بنشاط على تجربة تكنولوجيا بلوكتشين والعملات المشفرة منذ إصدار إطار عمل تنظيمي في عام ٢٠١٩. وفي يناير ٢٠٢٢، أكمل البنك المركزي البحريني تجربة المدفوعات الرقمية بالتعاون مع Onyx، وهي شبكة بلوكتشين ووحدة العملات المشفرة الخاصة ببنك JPMorgan.

وقد أعرب نائب المدير الإداري لشركة Carlton Real Estate، علي عدنان محمود، عن سعادته بتنويع خيارات الدفع للعملاء.

"نحن فخورون بأن نكون أول شركة وساطة عقارية في المملكة تقبل معاملات الأصول المشفرة لشراء العقارات والخدمات العقارية الأخرى من خلال شراكتنا مع CoinMENA."

Carlton Real Estate هي وسيط معتمد مع ترخيص من هيئة التنظيم العقاري (RERA) بالبحرين وتقدم خدمات عقارية للعملاء من الشركات والأفراد في المملكة.

دخلت CoinMENA، ومقرها الرئيسي في البحرين، مؤخرًا في شراكة مع Visa لتقديم خدمات حصرية، بما في ذلك بطاقة CoinMENA Visa Card، والتي تسمح لحاملي العملات الرقمية بالدفع في ملايين المواقع التجارية العالمية.