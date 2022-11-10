أوكي إكس وكيوكوين تقولان إن إثبات الاحتياطيات سيكون جاهزًا في غضون شهر

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 05:41 صباحاً - في أعقاب أزمة سيولة إف تي إكس، أعلنت بورصتا عملات مشفرة رئيسيتان أنهما ستوفران إثبات الاحتياطيات، المعروف أيضًا باسم إثبات الأموال (PoF) خلال الشهر المقبل.

ففي تغريدة رسمية، صرحت OKX قائلة: "نحن نوظف Armanino للتدقيق وسننشر Merkle POF قابل للتدقيق في أسرع وقت ممكن." ثم قامت الشركة بإدراج ٢٣ عنوان بيتكوين و١٣ عنوان إيثريوم تحتوي على بعض احتياطيات البورصة.

وفي تغريدة سابقة، ذكرت OKX أن برنامج PoF الخاص بهم سينتهي "في الأسابيع المقبلة (في غضون ٣٠ يومًا)." وقد تم الآن تحديث هذا المخطط الزمني إلى "أسرع وقت ممكن".

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة كيوكوين "جوني ليو" أيضًا أن كيوكوين ستقدم إثباتًا للاحتياطيات "في غضون شهر واحد تقريبًا". وقال إن كيوكوين ستعمل مع "مؤسسات تدقيق موثوقة" للتأكد من أن إثبات الأموال يمثل الأصول الموجودة في متناول اليد بدقة.

إثبات الاحتياطيات هي تقنية تستخدمها بعض منصات تبادل العملات المشفرة لتقديم دليل على أن لديها أصولًا كافية للتعامل مع جميع عمليات السحب. ويسجل مدقق خارجي حسن السمعة جميع أرصدة العملاء ويحولها إلى نموذج Merkle Tree مشفر. يؤدي هذا إلى إخفاء هوية البيانات لحماية الخصوصية، ولكنه يسمح أيضًا للمستخدمين بمقارنة إجمالي الأرصدة التي يحتفظ بها العملاء مع إجمالي الأصول المتوفرة في البورصة.