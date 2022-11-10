نيكسو تتجنب كارثة بقيمة ٢١٩ مليون دولار قبل أيام فقط من أزمة الملاءة المالية لشركة إف تي إكس

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 03:48 صباحاً - وفقًا لتغريدة بتاريخ ٨ نوفمبر، فإن شركة إقراض العملات المشفرة نيكسو محمية تمامًا من الأزمة المستمرة التي تعصف ببورصة العملات المشفرة إف تي إكس وشركة تداول العملات المشفرة ألاميدا ريسرش. كما أوضحت نيكسو أيضًا أنها سحبت رصيدها بالكامل من الأموال من إف تي إكس خلال "الأيام القليلة الماضية".

وقد أكد أليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لمنصة نانسن لتحليلات بلوكتشين، القصة، حيث قدم بيانات تظهر أن نيكسو سحبت أكثر من ٢١٩ مليون دولار من إف في الفترة بين ١ نوفمبر و٨ نوفمبر. يصنف هذا أيضًا نيكسو كأعلى كيان لتدفق الأموال في الأسبوع الماضي.

يبدو أن الشركة قد تهربت من كارثة كبيرة، حيث في ٨ نوفمبر، أعلنت إف تي إكس أنها ستوقف جميع عمليات سحب المستهلكين غير النقدية. وتابعت نيكسو تقييمها للوضع قائلة إنها حصلت على قرض صغير لشركة ألاميدا ريسرش يمثل أقل من ٠,٥٪ من أصولها. وتم ضمان القرض بالكامل من خلال الأصول الرقمية، والتي قالت نيكسو إنها بيعت يوم ٦ نوفمبر. ووفقًا للشركة، أدت الصفقة إلى "استرداد رأس المال بنسبة ١٠٠٪ وخسائر قدرها ٠ دولار للشركة".

نجحت نيكسو حتى الآن في تجنب أحداث المخاطر الكبرى على مستوى الصناعة هذا العام، بما في ذلك انهيار تيرا وصندوق التحوط ثري آروز كابيتال وشركة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس. ووفقًا للتدقيق في الوقت الفعلي للأصول المحفوظة للشركة، تمتلك نيكسو حاليًا أكثر من ٣,٤ مليارات دولار من التزامات المستهلك، مع نسبة ضمان تزيد عن ١٠٠٪، مما يجعلها مدعومة بالكامل بأصول نيكسو. تم التصديق على الأرقام من قبل شركة التدقيق الأمريكية Armanino LLP، وهي شركة تدقيق حسابات معتمد من قبل مجلس الرقابة على المحاسبة العامة للشركة.