انقطاع الاتصال عن مواقع ألاميدا ريسرش وإف تي إكس فنتشرز

تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 03:48 صباحاً - تمت إزالة مواقع الويب المرتبطة ببورصة العملات المشفرة إف تي إكس يوم ٩ نوفمبر بعد أزمة سيولة واستحواذ معلق على الشركة من قبل منافستها باينانس. كانت مواقع الويب الخاصة بشركة ألاميدا ريسرش وذراع رأس المال الاستثماري التابع للشركة، إف تي إكس فنتشرز، غير متصلة بالإنترنت وتم جعلها خاصة، بينما يظل كل من موقع إف تي إكس الرئيسي وموقع إف تي إكس يو إس متاحين.

تشمل التطورات الأخيرة تقارير غير مؤكدة تفيد بأن معظم الموظفين القانونيين وموظفي الامتثال بشركة إف تي إكس استقالوا يوم ٨ نوفمبر.

وقد كشف مؤسس إف تي إكس ورئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد، أو SBF، عن أزمة السيولة يوم ٨ نوفمبر، بعد ساعات فقط من ضمانه أن "أصول العملاء على ما يرام"، مضيفًا أن البورصة لم تستثمر ممتلكات العملاء، حتى في سندات الخزانة.

تكشفت الأزمة بعد أن كشف الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو، أو CZ، عن قرار باينانس بتصفية صفقتها البالغة ٢٣ مليون إف تي إكس توكن (FTT) - بقيمة تزيد عن ٥٢٠ مليون دولار في بداية هذا الأسبوع - لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر. تسببت الأخبار في بيع FTT، الذي تم تداوله عند ٣,٠٠ دولارات حتى وقت كتابة المقالة - بانخفاض قدره ٨٧,١١٪ في سبعة أيام.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، علم بعض مساهمي إف تي إكس بالاتفاقية عبر تويتر يوم ٨ نوفمبر. وفي رسالته إلى مستثمري البورصة، اعتذر سام بانكمان فرايد عن "صعوبة الاتصال" في الأيام الماضية، واعترف بأنه ليس لديه فكرة عما يعنيه الاتفاق مع باينانس، وأخيرًا، اختتم الرسالة بقوله إنه سيكون "مشغولًا تمامًا" في الأيام المقبلة وسيكتب مرة أخرى "عندما يكون لدي وقت أيضًا".