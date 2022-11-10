عاجل: صفقة إنقاذ باينانس الخاصة بشركة إف تي إكس تنهار في أقل من ٤٨ ساعة

في ٩ نوفمبر، بعد أقل من ٤٨ ساعة من إعلان تشانغ بينغ "سي زي" زاو، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة باينانس، عن نيته لإنقاذ المنافس المضطرب إف تي إكس، صرحت الشركة بأنها لن تتابع الصفقة. كانت باينانس قد وقعت خطاب نوايا غير ملزم يوم ٨ نوفمبر سمح للشركة إما بالاستحواذ الكامل على بورصة إف تي إكس، أو المضي قدمًا في الاستحواذ الجزئي على الأصول، أو الابتعاد عن الاتفاقية.

"نتيجة للعناية الواجبة للشركة، بالإضافة إلى أحدث التقارير الإخبارية المتعلقة بأموال العملاء التي أسيء التعامل معها وتحقيقات الوكالات الأمريكية المزعومة، قررنا أننا لن نتابع الاستحواذ المحتمل على FTX.com."

وقد أوضحت باينانس أنها أرادت في البداية دعم بورصة العملات المشفرة المتعثرة من خلال تزويد عملائها بالسيولة؛ ومع ذلك، كانت المشكلات "خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة". وقالت الشركة أيضًا إنه "في كل مرة يفشل فيها لاعب رئيسي في صناعة ما، سيعاني المستهلكون الأفراد"، بينما أضافت أن النظام البيئي سيصبح في النهاية أكثر مرونة مع التخلص من اللاعبين السيئين.