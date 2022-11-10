تام شمس - الخميس 10 نوفمبر 2022 03:48 صباحاً - منذ ساعة
استشهدت بينانس بمزاعم سوء إدارة أموال المستهلكين والتحقيق من قبل الجهات التنظيمية كأسباب للخروج من الاتفاقية
في ٩ نوفمبر، بعد أقل من ٤٨ ساعة من إعلان تشانغ بينغ "سي زي" زاو، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة باينانس، عن نيته لإنقاذ المنافس المضطرب إف تي إكس، صرحت الشركة بأنها لن تتابع الصفقة. كانت باينانس قد وقعت خطاب نوايا غير ملزم يوم ٨ نوفمبر سمح للشركة إما بالاستحواذ الكامل على بورصة إف تي إكس، أو المضي قدمًا في الاستحواذ الجزئي على الأصول، أو الابتعاد عن الاتفاقية.
"نتيجة للعناية الواجبة للشركة، بالإضافة إلى أحدث التقارير الإخبارية المتعلقة بأموال العملاء التي أسيء التعامل معها وتحقيقات الوكالات الأمريكية المزعومة، قررنا أننا لن نتابع الاستحواذ المحتمل على FTX.com."
وقد أوضحت باينانس أنها أرادت في البداية دعم بورصة العملات المشفرة المتعثرة من خلال تزويد عملائها بالسيولة؛ ومع ذلك، كانت المشكلات "خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة". وقالت الشركة أيضًا إنه "في كل مرة يفشل فيها لاعب رئيسي في صناعة ما، سيعاني المستهلكون الأفراد"، بينما أضافت أن النظام البيئي سيصبح في النهاية أكثر مرونة مع التخلص من اللاعبين السيئين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: صفقة إنقاذ باينانس الخاصة بشركة إف تي إكس تنهار في أقل من ٤٨ ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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