كوين بيز وكراكن تتمتعان بخدمات محدودة وسط اضطرابات الأسواق

تام شمس - الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:41 صباحاً - كانت كل من منصات كوين بيز وكراكن معطلة أو تعاني من مشكلات تأخير بشكل متقطع يوم ٨ نوفمبر، وسط اضطراب السوق، وفقًا لشكاوى المستخدمين على تويتر. جاءت هذه الأخبار في أعقاب الكشف عن أن بورصة العملات الرقمية باينانس تعتزم الاستحواذ على منافستها إف تي إكس في وقتٍ سابق من اليوم.

ووفقًا لمستخدمي تويتر، كانت الخدمات محدودة في كلتا البورصتين، مع وجود مشكلات تتعلق بالاتصال بالمنصات وشائعات غير مؤكدة عن توقف عمليات السحب.

في ملف تعريف الدعم الخاص بها، قالت كوين بيز إنها "تواجه مشكلات في الاتصال بالشبكة لـ Coinbase.com وCoinbase Pro وCoinbase Prime. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة تسجيل الدخول، وإذا كنت قد سجلت الدخول بالفعل، فقد تواجه بطء التحميل عبر الويب وتطبيق الهاتف المحمول"، بدعوى أن المشكلة تتعلق بالمستوى العالي لاشتراكات المستخدمين الجدد وعمليات التحويل إلى المنصة اليوم.

لم تعلق شركة كراكن على المشكلات الموجودة على قنواتها، لكنها أبرزت أنها تستخدم عمليات تدقيق إثبات الاحتياطيات، مما يتيح للعملاء التحقق من الأرصدة المحتفظ بها في البورصات والأصول المدعومة أيضًا.

مع إثبات الاحتياطيات (PoR)، يتم إجراء تدقيق مستقل من قبل طرف ثالث للتحقق من أن أصول أمين الحفظ محتفظ بها كما هو مطلوب.

كان سبب اضطراب السوق هو الإعلان يوم ٨ نوفمبر من قبل مؤسس إف تي إكس والرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد، أو SBF، عن "اتفاقية بشأن صفقة استراتيجية" مع باينانس، بهدف الاستحواذ على إف تي إكس بعد قرار باينانس بتصفية ٢٣ مليون توكن FTT، مما أدى إلى أزمة سيولة في إف تي إكس. تمت مقارنة الصفقة بـ "حركة شطرنج" من قبل البعض، في تلميح إلى أن استراتيجية باينانس قد أدت عمدًا إلى الصفقة.

وتسببت سلسلة التغريدات في عمليات بيع لتوكن FTX الذي اخترق ما دون خط دعم النمط. واستمرت عمليات البيع وانخفض التوكن بنسبة تزيد عن ٧٦٪ خلال الأبع وعشرين ساعة الماضية، وتم التفاوض عليه عند ٥,٠٩ دولارات في وقت كتابة هذه السطور.