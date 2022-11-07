مخترقو ديريبيت ينقلون عملت إيثريوم المسروقة إلى خدمة خلط العملات المشفرة "تورنيدو كاش"

تام شمس - الاثنين 7 نوفمبر 2022 06:52 مساءً - في أعقاب اختراق ديريبيت بقيمة ٢٨ مليون دولار، يقوم المستغل المجهول بنقل الأموال المسروقة باستخدام خدمة خلط العملات المشفرة اللامركزية، تورنيدو كاش.

حيث قام مخترق محفظة ديريبيت الساخنة بتحويل إجمالي ١٦١٠ إيثريوم، أو حوالي ٢,٥ مليون دولار، إلى تورنيدو كاش، وفقًا لبيانات من مستكشف كتل إيثريوم Etherscan.

تم تحويل الأموال في ١٧ معاملة، مع حدوث أول معاملة صادرة يوم ٥ نوفمبر - بعد أيام قليلة من تعرض ديريبيت للاختراق.

ويعتبر مبلغ الأموال المنقولة إلى تورنيدو كاش مجرد جزء بسيط من جميع عملا إيثريوم المسروقة على عنوان المتسلل، حيث يبلغ رصيده ٧٥٠١ إيثريوم (١١,٨ مليون دولار) في وقت كتابة هذه السطور. أرسل المخترق في البداية ٩٠٨٠ إيثريوم إلى العنوان يوم ٢ نوفمبر.

وقد أبلغت منصة تحليلات بلوكتشين PeckShield في البداية عن معاملات تورنيدو كاش الصادرة يوم ٥ نوفمبر. في ذلك الوقت، كان مبلغ الأموال التي غادرت محفظة إيثريوم الخاصة بالمخترق حوالي ٣٥٠ ألف دولار فقط.

أعلنت ديريبيت رسميًا أن منصتها تعرضت لاختراق سريع للمحفظة يوم ٢ نوفمبر، حيث خسرت ما مجموعه ٢٨ مليون دولار في العديد من العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين وETH وUSDC. وكان على البورصة وقف جميع عمليات السحب من أجل ضمان الأمن المناسب في أعقاب الاختراق، ووعدت بتغطية جميع الخسائر.

استأنفت المنصة عمليات السحب المنتظمة لعملات BTC وETH وUSDC يوم ٢ نوفمبر، حيث قامت بترحيل جميع المحافظ الساخنة إلى منصة أمان الأصول الرقمية Fireblocks. وشددت ديريبيت على أنه يجب على المستخدمين عدم إرسال الأموال إلى عناوينهم السابقة لـBTC وETH وUSDC واستخدام عناوين إيداع Fireblocks الجديدة بدلًا من ذلك.