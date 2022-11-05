مكتب المراقب المالي للعملة يتيح موظفيه للمناقشات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية

أعلن مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، أو OCC، أن ممثليه سيكونون متاحين على أساس اجتماعات شخصية فردية لمناقشة التكنولوجيا المالية.

ففي إعلان صدر يوم ٣ نوفمبر، قال مكتب المراقب المالي للعملة إن الكيانات التي تفكر في منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية، أو الشراكات مع البنوك، أو المخاوف "المتعلقة بالابتكار المسؤول في الخدمات المالية" لديها الفرصة لعقد اجتماعات لمدة ساعة واحدة مع موظفي المكتب في الفترة من ١٤ إلى ١٥ ديسمبر. وقال المكتب الحكومي إنه سيفحص الطلبات والموضوعات المقترحة للمناقشات ويعلن عن مواعيد الاجتماعات الافتراضية.

جاء إعلان مكتب المراقب المالي للعملة في أعقاب إعلان الإدارة أنها تخطط لإنشاء مكتب للتكنولوجيا المالية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣ في محاولة لاكتساب "فهم عميق للتكنولوجيا المالية ومشهد التكنولوجيا المالية". وقد عمل نموذج الطلب الخاص بساعات مكتب مكتب المراقب المالي للعملة على إتاحة الفرصة لإجراء "مناقشة صريحة"، مما يشير إلى أن النص أو التفاصيل الأخرى لن تكون متاحة على الأرجح للجمهور.

وعند الإعلان عن مكتب التكنولوجيا المالية، أوضح مكتب المراقب المالي للعملة أن ساعات العمل المقترحة ستكون واحدة من خمس طرق يتعين على الشركات والأفراد الاتصال بها مع الإدارة الحكومية مباشرة. كما أعلن ذراع المكتب عن جلسات استماع وندوات في مجال التكنولوجيا المالية والمشاركة في المؤتمرات المالية والمصرفية والخطب العامة.