المشرعون البريطانيون يفتحون تحقيقًا في تنظيم التوكنات غير القابلة للاستبدال - "بسبب مخاوف من انفجار الفقاعة"

تام شمس - الجمعة 4 نوفمبر 2022 11:41 مساءً - فتح أعضاء اللجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة تحقيقًا للاستماع إلى الجمهور حول الفوائد والمخاطر المحتملة للتوكنات غير القابلة للاستبدال أو NFTs وتقنية بلوكتشين على اقتصاد الدولة.

ففي إعلان بتاريخ ٤ نوفمبر، قالت لجنة DCMS إن تحقيقها كان متعلقًا بالنمو المفاجئ لسوق التوكنات غير القابلة للاستبدال، استجابةً للمخاوف من احتمال المبالغة في تقدير الأصول ومخاطر انفجار الفقاعة. ووفقًا للجنة، فإن تنظيم التوكنات غير القابلة للاستبدال في المملكة المتحدة "غير موجود إلى حد كبير"، حيث تخطط لجنة DCMS لتقييم الأصول قبل المراجعة من قبل وزارة الخزانة.

حيث قال رئيس اللجنة جوليان نايت: "لقد اكتسحت التوكنات غير القابلة للاستبدال العالم الرقمي بسرعة كبيرة لدرجة أنه لم يكن لدينا وقت للتوقف والتفكير". "الآن بعد أن انحرف السوق بشكل كبير، وهناك مخاوف من أن تنفجر الفقاعة، نحتاج إلى فهم المخاطر والفوائد والمتطلبات التنظيمية لهذه التكنولوجيا الرائدة."

وأضاف المشرع:

"سيحقق تحقيقنا فيما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم لحماية هؤلاء المستهلكين والأسواق الأوسع من الاستثمارات المتقلبة. وسيساعد هذا الاستفسار البرلمان أيضًا على فهم الفرص التي توفرها تقنية جديدة ومثيرة يمكنها إضفاء الطابع الديموقراطي على كيفية شراء الأصول وبيعها ".

نقلًا عن أمثلة بما في ذلك التوكن غير القابل للاستبدال لأول تغريدة لجاك دورسي، شجعت اللجنة المستخدمين على تقديم أدلة قبل الموعد النهائي في ٦ يناير لتحليل كل من فوائد ومخاطر التكنولوجيا على الاقتصاد. كما أشارت DCMS إلى أن مبيعات التوكنات غير القابلة للاستبدال العالمية بلغت حوالي ١٧ مليار دولار في نهاية عام ٢٠٢١، لكنها انخفضت بأكثر من ٩٠٪ من أغسطس ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢.