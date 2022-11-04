إلروند تعيد تسمية العلامة التجارية إلى MultiversX، وتحول التركيز إلى الميتافيرس

تام شمس - الجمعة 4 نوفمبر 2022 09:48 مساءً - أعلنت شركة تطوير تكنولوجيا بلوكتشين إلروند أنها ستعيد تعريف نفسها كعلامة تجارية جديدة مع التركيز على الميتافيرس.

كانت الشركة تعرف سابقًا باسم إلروند، وستمضي الشركة قدمًا تحت الاسم الجديد MultiversX مع تقديم ثلاثة منتجات جديدة تتمحور حول الميتافيرس، وهي xFabric وxPortal وxWorlds، والتي تعتبر الأدوات الثلاثة الجديدة وراء إعادة تسمية العلامة التجارية، وكلها تهدف إلى مساعدة مبدعي ومستخدمي الميتافيرس.

وتشمل الأدوات بوابة الميتافيرس، وحامل الأصول الرقمية، وأدوات منشئي المحتوى، ووحدة بلوكتشين قابلة للنشر.

حيث علق بنيامين مينكو، الرئيس التنفيذي لشركة إلروند، لكوينتيليغراف قائلًا إن إعادة التسوية الجديدة ستفيد كلًا من الواقع الرقمي والمادي.

"نحن الآن في وضع يسمح لنا بإنشاء مسار أكبر نحو النمو والاعتماد والمنفعة، في العالم الحقيقي، والميتافيرس."

كما تقول MultiversX إنها تخطط لمواصلة بناء المجتمع والعمل الأساسي الذي وضعته شبكة إلروند بالفعل مثل التقنيات الحالية والنظام البيئي. حيث قال مينكو إن مجتمع إلروند كان دائمًا داعمًا للتطورات الجديدة.

"من أجل إنشاء تحفة فنية، عليك أن تنظر إلى العالم بشكل مختلف وأن تقوم بضربات جريئة. وقد كان المجتمع دائمًا موضع تقدير عندما قطعنا قفزات هائلة إلى الأمام".

في وقتٍ سابق من هذا العام، أعلن المعهد الوطني للبحث والتطوير في المعلوماتية في بوخارست، رومانيا، أنه سيستخدم بلوكتشين إلروند لتطوير نظام مجال لامركزي وسوق للتوكنات غير القابلة للاستبدال.