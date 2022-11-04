شركتان من شركات بلوكتشين في الإمارات العربية المتحدة تنضمان إلى برنامج تسريع Start Path من Mastercard

تام شمس - الجمعة 4 نوفمبر 2022 08:49 صباحاً - Fasset، وهي بوابة للأصول الرقمية العالمية، و TBTM Studios، وهي منصة للترفيه والفيديو، هما مشروعان من مشروعات بلوكتشين ينضمان إلى مسرع الشركات الناشئة من Mastercard في محاولة لشركة المدفوعات العالمية لتعزيز اعتماد بلوكتشين والعملات المشفرة.

هذه الشركات من بين أحدث سبع إضافات إلى Mastercard Start Path، وهي مبادرة تسريع للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. والجدير بالذكر أن Fasset تعمل في أبو ظبي، بينما يقع مقر شركة TBTM في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

يسعى Start Path إلى مساعدة "الشركات المبتكرة" في مراحل لاحقة بمجال بلوكتشين والعملات المشفرة والشركات الناشئة في الأصول الرقمية.

وتشمل الشركات الخمس الناشئة الأخرى التي تنضم إلى الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، منصة الدفع بالعملات الورقية والعملات المشفرة Digital Treasures Center، ومنشئ جواز السفر اللامركزي على شبكة ويب ٣ Quadrata، وخدمة التحويلات والمدفوعات بالعملات المستقرة Stable، ومزود نظام المدفوعات الاجتماعية على ويب ٣ Loot Bolt، ومنصة مكافآت الولاء المستندة إلى بلوكتشين Uptop.

يتم تقييم حوالي ١٥٠٠ طلب سنويًا من أجل Start Path، بمعدل قبول ٢٪. وستنضم الإضافات السبع إلى أكثر من ٣٥٠ شركة في ٤٠ دولة، وهو رقم تراكم منذ أن أطلقت Mastercard برنامج المشاركة في عام ٢٠١٤.

وستحل الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة في إطار البرنامج تحديًا فريدًا يتمثل في النمو وتطوير حلولها بدعم من Mastercard. وستستخدم المشاريع المسرع لربط نظام Mastercard البيئي من البنوك والتجار والشركاء واللاعبين الرقميين في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول جديدة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تطلق Mastercard برنامج "Crypto Source" في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ لتمكين المؤسسات المالية من توفير إمكانات وخدمات تداول العملات المشفرة لعملائها. وقد تم تصميم البرنامج الجديد، بالشراكة مع شركة Paxos Trust Company، للسماح للمستخدمين بشراء العملات المشفرة وحيازتها وبيعها.